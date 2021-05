Meghalt 47 beteg, 657-tel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 47, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 657 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 4 898 866 embert oltottak be Magyarországon, közülük 2 886 292-en már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 801 025-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 29 427-re, a gyógyultaké 661 564-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 110 034-re csökkent. Kórházban 1645 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 195-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 16 209-en vannak, a mintavételek száma 5 697 748-ra nőtt.

A kormányzati portálon Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádiónyilatkozatát idézve azt írták: letörtük a járvány harmadik hullámát, közeledünk az 5 millió beoltott felé, amikor életbe lép az újraindítás újabb fokozata. A miniszterelnök bejelentette, hogy 5 millió beoltottnál megszűnik a kijárási tilalom, a közterületi maszkviselés és több más korlátozás.

Kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a járványból egyedül az oltás jelenti a kivezető utat.

Jelenleg az online időpontfoglalóban, a www.eeszt.gov.hu portálon a Sinopharm mellett – a készlet erejéig – Pfizer-, Szputnyik és AstraZeneca-oltás foglalható. Már nem kell sms-értesítésre várni a Pfizer-oltás foglalásához sem – tudatták.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy androidos és iOS-es mobiltelefonokra is ingyenesen letölthető az a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazás, amely igazolja az oltás tényét, és ezzel kiválthatja a védettségi igazolványt. Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató a védettségi igazolvány felmutatása helyett akár QR-kód leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy sem.A védettségi igazolványok postázása folyamatos, és azt már az első oltás után kiállítják. Esetleges problémát a magyarorszag.hu Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen a kormányablakban lehet bejelenteni.Ha valaki a védettségi igazolvány kiállítása miatt szeretné ellenőrizni, hogy oltását a háziorvosa, illetve oltóorvosa rögzítette-e, ezt az eeszt.gov.hu honlapon keresztül teheti meg.“Minden Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen” – hangsúlyozták.Az uniós beszerzésből öt gyártótól – Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac – 24 millió adag vakcina várható: ezekből eddig a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel, és kezdte meg a szállítást Magyarországra. Ezenfelül Magyarország 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is vásárolt.Kérik, hogy az oltásra az előre egyeztetett időpontra mindenki pontosan érkezzen, és ha teheti, nyomtassa ki, töltse ki és vigye magával a hozzájáruló nyilatkozatot.Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (143 150) és Pest megyében (111 021) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (45 916), Győr-Moson-Sopron (44 131) és Hajdú-Bihar megye (42 329). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 610).(MTI)