Meghalt 241 beteg, 5216-tal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 241, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 5216 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 3 145 592 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 349 314-en már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 742 198-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 24 762-re, a gyógyultaké 445 920-ra emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 271 516. Kórházban 9459 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1117-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 50 446-an vannak, a mintavételek száma 5 065 759-re nőtt.

Kiemelték: a járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbítja a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát április 19-e után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is.

Hozzátették ugyanakkor, az oltási program előrehaladásával párhuzamosan közeledik a védelmi intézkedések feloldásának második fokozata is: a teraszok, az óvodák és az iskolák alsó tagozatai is készülhetnek a nyitásra. A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon történhet meg, amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót – hívták fel a figyelmet.



Emlékeztettek arra, hogy a jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselniük, de a felszolgálóknak igen.Jelentős segítségnek nevezték, hogy a kormány eltörli a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat.A lépcsőzetes újraindítás első fokozatának intézkedései között megemlítették, hogy a kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosult, az üzletek reggel 5 óra és 21.30 között lehetnek nyitva, és átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben. Nyitva lehetnek a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.Hozzátették, április 19-én hétfőn kinyithatnak az óvodák, és az alsó tagozatosok is visszatérhetnek az iskolába. A felső tagozatban azonban marad az otthoni, digitális alapú oktatás, a felsős diákok a középiskolásokkal egy időben, május 10-én térhetnek vissza az iskolába. A felnőttképzésben szintén április 19-től ismét lehetséges a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása.Szabadidős sporttevékenység – a kijárási tilalmon kívüli időszakban – továbbra is folytatható, másoktól legalább 1,5 méter távolság betartásával.A szállodák és fitnesztermek továbbra sem fogadhatnak vendégeket.A kormány emellett május 23-ig meghosszabbítja a határellenőrzést, amelynek változatlanul a járvány megfékezése és a Magyarországra belépők ellenőrzése a célja.A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet – tették hozzá.Kiemelték: a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása.“A járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat” – hangsúlyozták, hozzátéve: már a 4,2 milliót is meghaladja az oltásra regisztráltak száma, de még így is sokan vannak, akik nem jelentkeztek. Az időseket különösen kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.Az oltásra jelentkezett idősek 90 százaléka és a regisztrált 18-59 év közöttiek majdnem fele (49,6 százaléka) is már megkapta az oltást – emelték ki.A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják. “Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált” – hangsúlyozták.Emlékeztettek arra, hogy az uniós beszerzésből öt gyártótól – Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac – várható 24 millió adag vakcina. Ezek közül eddig csak a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. A nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is vásárolt Magyarország. A Sinopharm-oltóanyagból eddig 1,1 millió adag érkezett, míg a Szputnyikból eddig 1,2 millió adagot szállítottak Magyarországra.Hangsúlyozták, hogy minden Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen. “Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon” – írták.Hozzátették, hogy pénteken és szombaton újabb lehetőséget kapnak a soron kívüli oltásra a regisztrált pedagógusok, bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók.Közölték: a szakmai ajánlások szerint már a várandósok is kérhetik az oltást. Nekik szintén regisztrálniuk kell a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztrációt jelezniük kell a háziorvosnak, aki egyéni mérlegelés alapján dönt az olthatóságról és gondoskodik az oltás megszervezéséről.Az oltásra érkezőket arra kérik, hogy az időpontra pontosan érkezzenek a tumultus elkerüléséért.Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (135 575) és Pest megyében (103 400) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (41 518), Győr-Moson-Sopron (41 310) és Hajdú-Bihar megye (39 400). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Zala (16 376).(MTI)