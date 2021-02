Meghalt 120 beteg, 4385-tel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 120, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 4385 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

A kormányzati portálon azt írták: 414 514-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 14 672-re emelkedett, a gyógyultak száma 315 781.

Az aktív fertőzöttek száma 84 061. Kórházban 4836 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 411-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 29 389-en vannak, a mintavételek száma 3 577 770-re nőtt.

Közölték: eddig 508 073 embert oltottak be, közülük 211 073-an már a második oltást is megkapták. A háziorvosok megkezdték az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amellyel praxisonként 10 ember beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer-vakcinával – tették hozzá.

Kiemelték, sok európai országhoz hasonlóan Magyarországot is elérte a járvány harmadik hulláma. A brit vírusmutáns egész Európában gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. Ezért azt kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a vakcinainfo.gov.hu honlapon.

Mind az öt, Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos – hangsúlyozták.



Hozzátették: továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása. A kormány a szerdai ülésén hozott védelmi döntésekről a Kormányinfón ad tájékoztatást.A kormány szerint a korlátozások feloldására csak fokozatosan és felelősen van lehetőség, de az emberek véleményét is kikérik az online konzultáción, amely már elindult.Kitértek arra is: az Országgyűlés hétfőn elfogadta koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbítását. Ezzel az Országgyűlés megteremtette a kormány számára a jogi lehetőséget a további hatékony védekezéshez, a magyar emberek életének és egészségének megvédéséhez, valamint a gazdasági károk mérsékléséhez és a munkahelyek megőrzéséhez – fűzték hozzá.A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötött le a kormány több tízmilliárd forint értékben. De mivel a brüsszeli beszerzésből kevés oltóanyag érkezik és lassan, Magyarország mindent megtesz azért, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltás megkezdéséhez – írták. A nyugati vakcinákon túl 2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm-oltóanyag érkezik a következő négy hónapban. Az első, 550 ezer adag vakcinát tartalmazó kínai szállítmány már megérkezett Magyarországra. Oroszországból pedig egymillió ember oltására elég Szputnyik V vakcina várható három hónap alatt, ebből hétfő este újabb 100 ezer ember oltására elegendő adag érkezett.Az általános iskolákban továbbra is érvényben vannak az óvintézkedéseket és a testhőmérséklet-mérés. Az operatív törzs jelenleg 156 óvodában egy-egy csoportot, 112 óvodában és 47 iskolában az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 375 iskolában egy-két osztályt és 53 iskolában a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.Este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van, ez alól csak igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni.A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatos szabályok is érvényesek, azzal, hogy a 10 ezer lakosúnál nagyobb települések egyes közterületein a maszkviselés kötelező. Sporttevékenység alatt, valamint parkokban, zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van.Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.Minden gyülekezés tilos. Az éttermekben vendég csak az étel elvitele céljából tartózkodhat. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket, korcsolyapályákat.Magán- és családi rendezvények (például születésnap) – nem számítva a 14 év alattiakat – maximum 10 ember részvételével tarthatók meg. Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek. Esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg.A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig.A közösségi közlekedést díjmentesen használhatják az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan részt vevő szociális dolgozók, rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is.A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (77 583) és Pest megyében (52 779) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (23 541), Hajdú-Bihar (23 183) és Győr-Moson-Sopron megye (23 071). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (9278).(MTI)