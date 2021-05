Meghaladta az 50 milliót a beadott oltásdózisok száma Nagy-Britanniában, Johnson szerint még indokolt az óvatosság

Meghaladta az 50 milliót a koronavírus ellen beadott első és második oltási dózisok együttes száma Nagy-Britanniában – közölte Matt Hancock brit egészségügyi miniszter a Twitteren hétfő délután közzétett videónyilatkozatában.

Az angliai közegészségügyi szolgálat (PHE) nem sokkal később közölte, hogy az előző 24 órában egy haláleset történt az országban a koronavírus-fertőződésből kialakuló Covid-19 betegség miatt. Ez tavaly nyár óta a legalacsonyabb napi halálozási szám. A nagy-britanniai koronavírus-járvány most lecsengő második hullámának januári tetőzése idején volt olyan időszak, amikor naponta 1800-an haltak meg Covid-19-ben.

Boris Johnson miniszterelnök szerint azonban továbbra is indokolt az óvatosság, különösen a külföldi utazások újbóli engedélyezésével.

Matt Hancock hétfői bejelentése az 50 millió beadott oltási dózisról várható volt, mivel a brit egészségügyi minisztérium már előző nap közölte, hogy addig több mint 49,8 millió adagot adtak be Nagy-Britanniában a koronavírus elleni oltásból, és a brit oltási program jelenlegi üteme alapján naponta átlagosan több mint félmillióan részesülnek az első vagy a második oltási dózisból.

Hancock a 50 milliós dózisszám elérést bejelentő hétfői nyilatkozatában utalást tett arra, hogy az oltási program előrehaladása és a járványügyi mutatók folyamatos javulása a korlátozások jelentős enyhítéséhez vezethet. Úgy fogalmazott: az oltási kampánynak köszönhetően tartható lesz a nyitási menetrend, és “tudom, hogy mindnyájunknak nagyszerű brit nyarunk lesz”.

Boris Johnson azonban hétfői vidéki látogatásán, újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a koronavírus-fertőzések újbóli behurcolásának veszélye miatt nagyon óvatosan kell eljárni a külföldi utazások engedélyezésével.



A nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások között már jó ideje szerepel, hogy Angliából – nagyon kevés számú, nyomós indok kivételével – nem szabad külföldre utazni. Hasonló szabályozás érvényes az Egyesült Királyság többi országában is.Az utazási tilalom meghirdetett célja az új koronavírus-variánsok behurcolásának megakadályozása, annak érdekében, hogy ne kerüljenek veszélybe a nagy-britanniai oltási kampány eredményei.A turisztikai célú külföldi utazások engedélyezését a brit kormány által kidolgozott részletes nyitási menetrend legkorábban május 17-től irányozza elő.Johnson azonban hétfői nyilatkozatában úgy fogalmazott: a kormány szeretne “valamilyen mértékű nyitást” május 17-én, de a lehető legnagyobb óvatossággal kell eljárni, mivel senki nem akarja, hogy a kór máshonnan ismét bejusson az országba.A brit kormány már korábban is több nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a turisztikai célú külföldi utazások újbóli engedélyezése elsősorban a külföldi járványhelyzettől függ, és emiatt egyelőre nem garantálható teljes bizonyossággal, hogy a május 17-re kitűzött legkorábbi engedélyezési időpont tartható lesz-e.A kormány azonban azt már bejelentette, hogy amikor újraindulhatnak Nagy-Britanniából a szabadidős külföldi utazások, a közlekedési lámpákéhoz hasonló színkódos rendszer határozza majd meg, hogy a britek mely országokba utazhatnak a hazatérés utáni karanténkötelezettség nélkül.Azok az országok, amelyekből karantén nélkül vissza lehet térni Nagy-Britanniába, a zöld kategóriában lesznek, de azoknak is koronavírus-tesztet kell végeztetniük hazaindulásuk előtt és hazaérkezésük után, akik ezekből az országokból térnek vissza.A vörös és a sárga kategóriába sorolt országokból Nagy-Britanniába visszatérőknek karanténhotelekben, illetve otthoni elkülönítésben kell tölteniük tíz napot.(MTI)