Meghaladta a 15 milliót a beadott második oltási adagok száma Nagy-Britanniában

Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig beadott első és második oltási adagok együttes száma megközelítette az 50 milliót.

A brit egészségügyi minisztérium vasárnap este közzétett részletes adatai szerint a nagy-britanniai oltási kampány december 8-i kezdete óta az első oltási adagból eddig 34 505 380-an részesültek, közülük 15 329 617-en a második dózist is megkapták, vagyis eddig összesen 49 834 997 adagot adtak be Nagy-Britanniában a koronavírus elleni oltásból.

A közeli napokban – jó eséllyel már hétfőn – átlépi az 50 milliót a beadott első és második oltási adagok együttes száma, mivel az oltási program jelenlegi üteme alapján naponta átlagosan több mint félmillió ember részesül az első vagy a második oltási dózisból.

A brit egészségügyi hatóságok jelenleg arra összpontosítanak, hogy minél több dózis álljon rendelkezésre a második oltási adagok beadására azok számára, akiknek esetében a brit kormány által a két oltásadag beadása közötti időszakra maximálisan engedélyezett 12 hét letelik.

Ez jól látszik az adatokban: márciusban volt olyan időszak, amikor jóval meghaladta a 700 ezret a naponta beadott első oltási adagok száma – az eddigi napi rekord a március 20-án beadott 752 308 első dózis -, jelenleg azonban a naponta beadott második adagok száma 400 ezer közelében, az első adagoké 140 ezer környékén mozog.

A szaktárca vasárnap közölte azt is, hogy az elmúlt 24 órában 14-en, a vasárnap zárult egy hétben 110-en haltak meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben.

A heti halálozási szám 31,2 százalékkal alacsonyabb a múlt vasárnap zárult előző egyheti időszakban bejelentett halálesetekénél.



A nagy-britanniai koronavírus-járvány most lecsengő második hullámának januári tetőzése idején volt olyan időszak, amikor egy nap alatt több mint 1800-an haltak meg Covid-19-ben.Szakértők egybehangzó véleménye szerint a súlyos megbetegedések és a halálozások számának meredek csökkenésében egyértelműen az oltási kampány sikere tükröződik.A brit kormány a múlt hónapban bejelentette, hogy az 50 évesnél idősebb korosztályok és a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja megkapta a koronavírus elleni oltást, és a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) Angliában most már a 40 éves és ennél idősebb korosztályok tagjait hívja oltásra.Az 50 évesnél idősebb korcsoport oltási programját a kitűzött határidő előtt sikerült elérni, ugyanis a kormányzati tervekben az szerepelt, hogy ezek a lakossági csoportok április 15-ig jussanak hozzá a koronavírus elleni vakcinához, de ez a cél már április 13-án teljesült.A brit kormány következő célkitűzése az, hogy július 31-ig a teljes brit felnőtt lakosság – hozzávetőleg 52,7 millió ember – részesüljön a koronavírus elleni oltás első adagjából.A kidolgozott részletes nyitási menetrend azonban több mint egy hónappal korábbra, június 21-re irányozza elő a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások csaknem teljes feloldását, abban az esetben, ha az ehhez kidolgozott járványügyi feltételrendszer maradéktalanul teljesül.Dominic Raab brit külügyminiszter a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: Nagy-Britannia jó úton halad afelé, hogy az élet visszatérhessen “a normálishoz lehető legközelebbi” kerékvágásba. Hozzátette ugyanakkor, hogy bizonyos elővigyázatossági – például maszkviselési vagy távolságtartási – előírások valószínűleg június 21. után is érvényben maradnak.A brit kormány vasárnap bejelentette azt is, hogy ezer lélegeztetőgépet adományoz Indiának, ahol nagyon súlyos járványhelyzet alakult ki.(MTI)