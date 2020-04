Megerősítette az amerikai, a francia és a német osztályzatokat az S&P, mindhárom országban recessziót vár

Megerősítette az amerikai, a francia és a német államadós-besorolásokat a Standard & Poor’s. A nemzetközi hitelminősítő közölte, hogy az idén mindhárom gazdaságban recessziót vár az új koronavírus okozta járvány átszűrődő hatásai miatt, jövőre ugyanakkor fellendülésre számít.

A S&P péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy megerősítette az Egyesült Államok “AA plusz/A-1 plusz”, Franciaország “AA/A-1 plusz”, valamint Németország “AAA/A-1 plusz” szuverén besorolását, mindhárom esetben változatlan stabil kilátással.

A cég az amerikai gazdaságban 1,3 százalékos visszaeséssel számol 2020-ban, 2021-ben viszont 3,2 százalékos, 2022-ben 2,5 százalékos növekedést valószínűsít.

A hitelminősítő várakozása szerint az amerikai gazdaságban a recesszió a második és a harmadik negyedévben koncentrálódik, és a munkanélküliségi ráta a második negyedéven meghaladhatja a 10 százalékot – ez 1948 óta a legmagasabb szint lenne -, de az idei év végéig 7 százalékra süllyedhet.

Az S&P előrejelzése szerint a kétezer milliárd dollárosra tehető – a világ egyetemes gazdaságtörténetében példátlan méretű – költségvetési ösztönző csomag enyhíti a koronavírus okozta járvány társadalmi, gazdasági és pénzügyi kárait.

A hitelminősítő szerint a járványt az Egyesült Államokban az év közepére sikerül ellenőrzés alá vonni.



Németországban a Standard & Poor’s 1,9 százalékos gazdasági visszaesést vár 2020 egészére, jövőre ugyanakkor a német hazai össztermék (GDP) 2,6 százalékos növekedésére számít.A cég hangsúlyozza, hogy az előrejelzést jelentős lefelé ható kockázat terheli, tekintettel arra, hogy a korlátozó intézkedések hossza határozza majd meg a visszaesés mértékét.A német gazdaság ugyanakkor különösen érzékeny az ilyen jellegű sokkra a kínálati és a keresleti oldalon egyaránt – áll a Standard & Poor’s elemzésében.A hitelminősítő szerint a kínálati oldalon a német vállalatok termelése függ mások mellett a kínai és az olasz beszállítóktól, valamint az áruszállítás logisztikai rendszereinek fennakadásoktól mentes működésétől.A keresleti oldal meghatározó tényezője, hogy az export értéke megközelíti a német GDP-érték 50 százalékát, így Németország erősebben megérzi majd a járvány hatásait, mint más olyan társállamok, amelyeknek nemzetközi kereskedelmi integrációja korlátozottabb – hangsúlyozza a Standard & Poor’s.A cég várakozása szerint a hazai össztermékhez mért német államháztartási hiány az idén 5,9 százalék lesz a német kormány által korábban előirányzott egyensúlyi költségvetés helyett, a Covid-19 járvány gazdasági kárait enyhítő központi intézkedések miatt.Franciaországban az S&P 1,7 százalék körüli visszaesést vár 2020-ra, hangsúlyozva, hogy ezt a prognózist is egyértelműen lefelé mutató kockázatok terhelik, elsősorban a karanténintézkedések esetleges meghosszabbításának lehetősége miatt.A francia államadós-osztályzat megerősítéséhez fűzött elemzésében a hitelminősítő közölte: várakozása az, hogy az euróövezetben hat hétig lesznek érvényben a karanténintézkedések, és ebben az esetben a valutauniós GDP-érték az idén 2 százalékkal csökken.A Standard & Poor’s számításai szerint azonban ha a korlátozó intézkedéseket négy hónapig érvényben hagyják, az euróövezet hazai összterméke 2020-ban 10 százalék körüli mértékben zuhanna.A londoni elemzői közösségben vannak ennél sokkal borúlátóbb előrejelzések is.A Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport kutatási részlege (BofA Global Research) e héten Londonban bemutatott új, régiókra lebontott előrejelzési csokrában közölte: alapesetben vár 7,6 százalékos idei GDP-zuhanást az euróövezetben.A ház jövőre 8,3 százalékos növekedéssel számol a valutaunióban, de a cég londoni elemzői felhívták a figyelmet arra, hogy az általuk 2021-re valószínűsített jelentős növekedés megtévesztő lehet, hiszen ez a prognózis nagyon alacsony bázisra alapul.A BofA Global Research valójában 2021 negyedik negyedévére is még 2 százalékkal alacsonyabb euróövezeti GDP-értéket vár a Covid-19 okozta sokk előtti előrejelzésénél, és hangsúlyozza, hogy az addig eltelő időszak halmozott GDP-vesztesége megközelítheti a 6 százalékot a korábbi prognózishoz mérve.Az Economist Intelligence Unit (EIU), a világ egyik legnagyobb gazdaságelemző műhelye Olaszországban 7, Németországban 6,8, Franciaországban 5 százalékos gazdasági visszaesést valószínűsít az idén.(MTI)