Megérkezik a csomag a karácsonyfa alá?

Az e-kereskedelem elterjedésének köszönhetően évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy a bolti sorban állás helyett az internetről rendelnek ajándékot karácsonyra. Most, a koronavírus válság közepén, a webshopokból vásárlók száma exponenciálisan növekszik. Az ünnepek közeledtével felmerül a kérdés: időben ide fognak érni a karácsonyi ajándékok? Meddig adhatóak le úgy a rendelések a távol-keleti, európai és a magyar webshopokban, hogy a csomagok megérkezzenek a karácsonyfa alá?

Drámai változások a szállítmányozásban

Az elmúlt hónapokban a légi-tengeri szállítmányozás drámai változásokon ment keresztül, mely a távol-keleti portékák szállítási idejére is hatással van.

A gyárak és a kiskereskedelmi boltok közötti közúti árumozgatás is nélkülözhetetlen, miközben a világszerte elrendelt lezárások eddig nem látott fellendülést hoztak az e-kereskedelem számára. Szeptemberre, a KSH adatai alapján, a hazai kiskereskedelmi forgalomból 8,4%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 33%-kal bővült, folytatva az évek óta tartó tendenciát. A koronavírus okozta lezárások miatt a kiskereskedőknek szükségessé vált az online értékesítés és az ahhoz kapcsolódó logisztikai háttér újragondolása.

Mihály Attila, a Trans-Sped Csoport légi-tengeri szállítmányozási osztályvezetője elmondta: „A logisztika területén is jelentősen befolyásolja az idei ünnepi időszakot a járványhelyzet. Van mi miatt aggódni, ha a szállítandó árumennyiséget és a szállítási kapacitást hasonlítjuk össze a karácsony közeledtével. Jellemzően ősszel elkezdődik az ünnepi termékek szállítmányozása, amely egyszerre zajlik a vízen a teherhajókon, levegőben az áru- és utasszállító repülőgépekkel, valamint a közúton a kamionokkal. A közúti, légi és tengeri fuvarozási partnereink kapacitásaiban jelentős csökkenést okoz a pandémia, illetve a bevezetett korlátozások. Tehát idén nem a klasszikus forgatókönyvvel kell készülnünk.”

Az ilyenkor megnövekvő szállítási igényekhez idén nem társult a fuvarozó közúti, légi és hajóstársaságok megnövelt kínálata. „Bár egyre nagyobb szükség mutatkozik karácsonyt megelőzően az árumozgatásra a különböző országok, földrészek között, és egyre jellemzőbb a logisztika területére az ünnepek előtti őrület, sajnos a járványhelyzet miatt elképzelhetőek a csúszások. Gazdasági szempontból kétségkívül a tengeri szállítmányozás a legrentábilisabb megoldás a kereskedők és a gyárak számára, amivel önmagában nem lenne semmi probléma, de jelen helyzetben a hajók korlátozott rakodóteret tudnak felkínálni, ennek következménye, hogy a szállításra kész konténerek heteket várnak a kikötőkben, míg útra kelhetnek” – mondta Mihály Attila.

Mit várhatunk a közúti szállítástól EU-n belül és kívül?

Az Európai Unió és a közúton megközelíthető európai és ázsiai országokból érkező szállítmányok mozgatása nagyobb arányban közúton valósul meg, amelyet a szokásos karácsony előtti kihívások mellett az idén újabb tényezők befolyásolnak.

“Minden évben jellemző egy általános karácsony előtti kapacitáshiány, így a szállítmányozási feladatok feltorlódhatnak. Főként a nem EU-s országok viszonylatában fogynak el a fuvarozási engedélyek, hiszen erre éves kvóta áll rendelkezésre. Ez tulajdonképpen azzal egyenértékű, mintha maga a fuvareszköz fogyna el, így akár a gyűjtő-, akár a teljes rakományt befolyásolhatja.” – értelmezi a helyzetet Szántó Lajos, a Trans-Sped szállítmányozási igazgatója.

A helyzet az EU-n belül is nehezebb az elmúlt évekhez képest, ugyanis a vírus miatt visszaálltak a határok, az ellenőrzések, amelyek így időveszteséget okoznak. A fuvarozói kapacitás egyre jobban telített, amely a hetek előrehaladtával egyre növekszik.

Ezt a helyzetet rontja 2020-ban a koronavírus okozta válság. Habár a Trans-Sped nem állított le egyetlen autót sem a koronavírus hatására, de azt látjuk, hogy a logisztikai piacon a kisebb fuvarozó cégeket jobban megviselte a kialakult helyzet, így sokan megszüntették, vagy december elején befejezik a fuvarozási tevékenységet. Az ünnepek előtt ez most extra kapacitáshiány, amely díjemelést hoz magával.

Brexit: a következő nehezítés

A szállítmányozási, fuvarozási piac már így is telítettséggel küzdő terepét tovább nehezíti, hogy 2021. január 1-től fizikailag is megvalósul az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból. Így azok a gyártók és kereskedők, amelyek angol, skót, észak-ír és walesi irányú exportokat és importokat rendszeresen bonyolítanak, a januári fennakadásoktól tartva, még az új szabályok és vámeljárás bevezetése előtt nagy mennyiségben indítják el szállítmányaikat, amelyek már dömping jellegűek, azaz többezres mértékben megjelenő fuvarozói és szállítmányozói igényről beszélhetünk pont a karácsonyi szezon előtt.

“Ha azt gondolnánk, hogy így csak a nagy-britanniai raktárbázisokról érkező csomagok kerülhetnek veszélybe, sajnos tévednénk, mivel ez a kapacitásigény más relációkat, más útvonalakat borít fel. Így például az olasz vagy spanyol viszonylatokon is komoly kapacitáshiány jelentkezhet. Ebben a szezonban fokozottan előfordulhat, hogy a külföldről rendelt, ma még 30 naposra ígért kiszállítások esetében csúszás lesz.” – mondta el Szántó Lajos, a Trans-Sped igazgatója.

Hazai webshopok és kiszállítás

A szakértők már az év elején is azt jósolták, hogy az e-kereskedelem 2020-ban meg fogja haladni a globális kiskereskedelem 16%-át. Szinte minden termékcsoport és ágazat érintett, beleértve a könyveket, videókat, elektronikát és természetesen háztartási cikkeket.

Hazánkban az e-kereskedelmi kiszolgálást a nyugati mintától eltérően nem néhány nagyobb szolgáltató fedi le, hanem a kiskereskedelmi vállalkozások jellemzően önerőből fejlesztik az e-kereskedelemre delegált raktárakat és személyzetet.

Az ügyfelek által érzékelt szolgáltatási minőséget nem csupán a már jól ismert futárcégek teljesítménye határozza meg, hanem a fentebb részletezett nemzetközi árumozgás, és a kereskedőknél zajló logisztikai, raktári háttérfolyamatok.

“A kereskedők számára az e-kereskedelemben megjelenő ünnepi csúcsok kezelése már a koronavírus előtt is hatalmas kihívást jelentett nem csupán hazánkban, hanem akár az amerikai piacon is. A webáruházakat működtető kereskedők számára jelentős terhet jelent a logisztikai folyamatok felépítése és hatékony működtetése. A kereskedőknek és a fogyasztóknak is gondot okoznak a raktározással, készletezéssel járó problémák, a pontatlanul összekészített megrendelések, a lassú, határidőkből kicsúszó kiszállítás. Havi pár ezer csomag fölött profi logisztikai tudás nélkül, házilag fejlesztett raktári irányítási rendszerekkel, megfelelő eszközök nélküli raktárakkal drága, lassú és kevésbé hatékony lesz a termékek tárolása és a fogyasztókhoz eljuttatása.

Ezt a problémát láthattuk a koronavírus tavaszi csúcspontja alatt tetőzni, ami decemberben, a karácsony előtti időszakban fellendült kereslettel együtt újabb nehézséget okozhat. Amerikában, Nyugat-Európában, sőt már Lengyelországban és Csehországban is jól működik az úgynevezett fulfillment logisztikai szolgáltatás, mely hazánkban még éppenhogy elindult. Ennek lényege, hogy professzionális logisztikai szolgáltató kezébe adja a logisztikai feladatokat, amely egy erre a célra berendezett és működtetett raktárközpontban kezeli az árut, és a leadott webshoprendeléseket 24 órán belül útnak tudja indítani. Ez a kereskedők számára a várt vagy nem várt csúcsoknak a kezelésében nyújt segítséget.

Hazánkban a webshoplogisztikai kiszolgálás elterjedése még gyerekcipőben jár, leginkább a saját vagy bérelt raktárak méreteit és saját személyzet létszámát próbálják fejleszteni a kereskedők. A Trans-Sped idén ősszel indította el a webshopok stabil és hatékony logisztikai hátteret biztosító új szolgáltatását e-kereskedelmi logisztika néven. Ezzel a hazai, nagy méretű webáruházak számára is lehetőség nyílik hazánkban is az e-kereskedelmi logisztikai kiszolgálásra.” – osztotta meg Fülöp Szabolcs, a Trans-Sped ügyvezetője.

Összegezve

Összességében elmondható, hogy azok a webáruházak vannak felkészülve a dömpingre, akik már most a készleteiket feltöltve és professzionális logisztikai hátteret megszervezve várják a karácsonyi csúcsot.

Hazánkban a december közepéhez közeledve és a korlátozások miatt egyre nehezedő és egészségügyileg is kockázatos személyes vásárlások elmaradása miatt az utolsó hetekben egyre hosszabb szállítási időkkel számolhatunk.

Ajándékrendelési határidők

Távol-Kelet: csak légi úton, maximum november végéig, tengeri úton nem érkezik meg

Európai országok – a 30 napos szállítási határidőt vállaló webshopokból már kockázatos rendelni

Hazai online kiszállítás – csak ha van készleten és maximum december 16-ig adjuk le a rendelést

Forrás: trans-sped.hu