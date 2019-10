Megalapításának kétszázadik évfordulóját ünnepli az Erste

Az Erste Csoport elődjét 1819. október 4-én, Bécsben alapították Erste Oesterreichische Spar-Casse (Első Osztrák Takarékpénztár) néven

Az Erste Bank Hungary is hozzájárul ahhoz, hogy az Erste Csoport váljon Kelet-Közép-Európa vezető bankcsoportjává

Az Erste 1827-ben nyitotta meg első magyarországi fiókját

„Korra, nemre, társadalmi státuszra, vagy nemzetiségre való tekintettel senki sem zárható ki a megtakarítók számára kínált előnyökből” – szögezi le Kelet-Közép-Európa első takarékpénztárának alapító okirata. Ezen elvek mentén a 200 évvel ezelőtt, Bécsben alapított Erste továbbra is arra törekszik, hogy a kelet-közép-európai térség minden polgára számára elérhetővé tegye a pénzügyi és társadalmi fejlődést. E merész elv – vagyis „a jólét elterjesztése és megszilárdítása” – alapján az Erste 1819-es megalapítását követően számos takarékbank jött létre szerte a régióban.

A mai Magyarország területén a fenti alapelvek mentén létrehozott első takarékbank 1827-ben, Győrben alakult meg. Ma az Erste Bank Hungary több mint egymillió ügyfelet szolgál ki amellett, hogy elkötelezett maradt a pénzügyi tudatosság kialakítása mellett.

Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója: „Büszkék vagyunk örökségünkre, valamint arra, hogy alapításkori elveink túlélték az idők viharait és relevánsak maradtak ma is. Az említett alapelvek és előremutató gondolkodásunk formálta azt a pénzintézetet, ami mára az Erste Csoporttá nőtte ki magát: egy modern, lakossági és kereskedelmi bankká, amely komolyan elkötelezett Kelet-Közép-Európa iránt. Jövőbeli utunkat is az alapításkori elvek vezérlik, hiszen továbbra is ügyfeleink segítségére leszünk abban, hogy gondozzák pénzügyi egészségüket, megteremtsék és megszilárdítsák maguknak a jólétet, valamint új üzleti ölteteket és személyes célkitűzéseket valósítsanak meg”.

Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary vezérigazgatója: Büszkék vagyunk arra, hogy a régió legnagyobb bankcsoportjának részeként segíthetjük Magyarország növekedését, és ezzel a jólét kiterjesztését. Magunkénak valljuk a takarékpénztár 200 éves alapelveit, igyekszünk minden nap bizonyítani, hogy az Erste több, mint egy bank: tanácsot adunk ügyfeleinknek, segítjük a pénzügyi stabilitásuk megteremtését. Több olyan szervezetnek, társadalmi vállalkozásnak segítünk tudásunkkal, illetve finanszírozással, melyek hátrányos helyzetű embereknek adnak munkát, értéket teremtenek. Az Erste Bank elkötelezett a régió és Magyarország mellett, fejlesztéseivel folyamatosan alkalmazkodik ügyfelei igényeihez, innovációival példát mutat a pénzügyi szektornak. A megújulás képessége tett minket felkészültté az elmúlt években elért gyors bővülésre, hatékonyságunk növelésére, amelynek eredményeként hosszú távon is a legnagyobb magyar bankok között lehetünk.”