Még soha nem nyert magyar pincészet 16 aranyérmet külföldi nagy borversenyeken egyetlen év alatt

A most kihirdetett eredmények szerint idén újabb négy aranyérmet söpörhetett be a Varga Pincészet, ezúttal a német nemzetközi borversenyen, a Mundus Vini 2019 nyári kóstolóján arattak sikert. A díjazottak ismét az Aranymetszés száraz Olaszrizling, az édes Szürkebarát és Debrői Hárslevelű, illetve a Royal Egri Hárslevelű borok. A legtöbb aranyat a magyar pincészetek közül ezúttal is a Varga szerezte, de mellettük több hazai pincészet is kiemelkedően szerepelt: a Vesztergomi Bt. és a Hungexwin Kft. a korábban rekordnak számító három aranyérmet kapott, kettőt nyert a Pannon Tokaj és egy-egy aranyérem jutott a Törleynek, a Wunderlich Borászatnak és a Pauleczki Antal Bormanufaktúrának is. A Varga Pincészet tavasszal egyszer már beállította és kétszer meg is döntötte a mindenkori legjobb nemzetközi szereplés hazai csúcsait, és ezzel soha nem látott módon 12 aranyérmet, köztük két nagyaranyat ért el, de az újabb Mundus Vini sikerekkel az aranyak száma 16-ra nőtt. Ez újabb magyar rekord, mert egyetlen pincészet sem nyert el ennyi aranyat egy év leforgása alatt külföldi borversenyeken.

„Én kifogytam a jelzőkből, mert a tavaszi aranyesőre őszre megérkezett az aranyszüret” – meséli büszkén Varga Péter alapító tulajdonos. „Már több nagy győzelem után elmondtuk, hogy ennél nem jöhet nagyobb siker, de még mindig jött egy újabb. Fantasztikus az idei év és nemcsak külföldön, hanem a hazai megmérettetéseken is. 26 éve borászkodunk és mindig minden évben tudtunk előre lépni, nem tudom elképzelni mi lesz jövőre, de az biztos, hogy nagyon magasra emeltük a lécet.”

„Több mint ötmillió kiló szőlő már a pincészetben van – folytatja édesapja beszámolóját Varga Máté Péter tulajdonos, ügyvezető –, ez a tervezettnek közel 30 százaléka. Eddig minden borunk kisebb vagy nagyobb mértékben jobban sikerült, mint az előző években. Rengeteget fejlődtünk még a tavalyi évhez képest is a szőlőművelésben, a borászati eljárások tudományos színvonalában és a fegyelmezettségben. Ráadásul el ne kiabáljam, kibontakozóban van egy nagy évjárat is. Ezek alapján akármilyen hihetetlen, de lehetünk akár optimisták is. Szerintem az idei év sikereivel a jövő elkezdődött.”

Varga Pincészet Kft. (www.vargabor.hu)

A Varga Pincészet Kft. 1993-ban alakult, 200 hektár szőlőültetvényük van országszerte, ebből 125 hektár Badacsony környékén, 20 hektár Balatonaligán, 55 az Egri borvidéken. A feldolgozóüzemek a Badacsonyi és Egri borvidékeken vannak. A pincészet 2018-as árbevétele megközelítette az 5 milliárd forintot, az alkalmazottak száma 186 fő. Több mint egy évtizede a Varga Pincészet értékesíti hazánkban a legtöbb palackos bort, ami 2018-ban 14 millió volt. Boraik megvásárolhatók szinte az összes üzletláncban.

Díjak, elismerések: A Varga Pincészet fennállása óta idén érte el legnagyobb sikereit rangos külföldi versenyeken; a berlini Wine Trophy-ról 6 aranyérmet, a párizsi Vinalies Internationales-ről 3 aranyérmet, a brüsszeli Monde Selection 2 nagy arany és 1 aranyérmet hozhattak haza.

2018-ban az Országos Borverseny legjobb fehérbora díjat nyerte az Aranymetszés Friss Olaszrizling. 2017-ben szintén rangos nemzetközi megmérettetéseken (Challenge International du Vin, Grand International Wine Award MUNDUS VINI, International Wine and Spirit Competition, Sélections Mondiales des Vins Canada, Vinalies Internationales), illetve hazai borászati versenyen (VinAgora) összesen 6 arany, 4 ezüstérmet vehettek át. A Vinagorán az Aranymetszés Olaszrizling nyerte el a legjobb fajtabor címet. A bordeaux-i borversenyen öt éve nem fordult elő, hogy magyar pincészet három aranyérmet nyerjen. A Greennovációs díj, 2016: „Önálló betétdíjas borforgalmazási rendszer kiépítése” című pályázata az Újrahasznosítás kategórián belül lett első. A pincészet palackja prémium, költséghatékony és környezetbarát kiszerelés, egyedi logóval és saját, jó minőségű rekesszel rendelkezik, a visszaváltást pedig maga a pincészet garantálja.” (forrás: greennovacio.hu)