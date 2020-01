Még mindig keresni kell a bolti eladót

Főleg azért, mert libbenek ide-oda a bolti dolgozók. 2020-ban is nagyon kell a boltos eladó, a friss álláshirdetések ezt jelzik. Keresik is őket, de úgy tűnik, sikerült fékezni is. A legnagyobb láncok nagyjából annyit keresnek, mint 2019-ben. De legalább nem többet. Van ahol már tudják, van ahol még nem, mennyit is adjanak nekik 2020-ban. Lopakodnak előre a bért nem titkoló boltosok.

Több jel is arra utal, hogy a boltok az elmúlt évek 10% feletti béremelési ütemével valamelyest fékezni tudták a munkaerőhiány növekedését, többek meg is állították. Ebben azért bőven volt szerepe a kormányzati járulékcsökkentésnek, amit persze a béremelésekre lehetett fordítani. De hát ez is volt a cél.

Gondot okoz azonban a nagy jövés-menés (szaknyelven a fluktuáció), hiszen bérkülönbségek mindig is voltak, akár a boltos értékesítési csatornákat, akár a nemzetgazdaság más területeit vetjük össze.

Sakkoznak is szépen a különféle juttatásokkal a boltosok. A döntő az alapbér, a szakszervezet is ezt tolná felfelé, de hát a boltos is csak a bevételből tud fizetni, a vásárló meg bármennyi is a pénze, nagyon is megnézi az árcédulát, így ott vannak a teljesítményt is ösztönző juttatások és más javadalmazási elemek is. Általában hosszú ezeknek a sora.

A boltos világban még nap közben is hullámzik a forgalom, így természetes, hogy élnek a kereskedők a részmunkaidős foglalkoztatással is. Jó az sokaknak, a nemzetgazdaságban 5%, a boltos világban 8-9% a részmunkaidős foglalkoztatás aránya ágazati szinten. De ez korábban több volt a boltokban.

A legnagyobb láncok kínálják egyébként a legrugalmasabb beosztást. Ilyen például a Tesco Fixen-fix rendszere, de az Aldi, az Auchan is hirdet rövid, heti 10 órás álláslehetőséget, vagy a Lild hétvégére napi három órást.

Hirdetnek ezerrel a boltosok

A nagyobb boltos láncok saját honlapjaikon meghirdetett álláslehetőségeinek összegzése azt jelzi, hogy bár kisebb elmozdulások ugyan vannak, egy-egy húzás egy-egy láncnál kedvezőbb helyzetet is sejtet, de összességében sok bolti dolgozót keresnek még mindig. Hirdetni pedig saját honlapjaik mellett máshol is hirdetnek és az egyik leggyakoribb álláshirdetés a boltosoké (tessék csak lapozgatni).

És a pénz. Az Aldi, a Lidl és a Tesco már huzamosabb ideje közzéteszi az elérhető kereseti lehetőségeket, de hát nagyon oda kell figyelni, mit mikortól adnak. Olvasóink szerint a Tesco javadalmazási tájékoztatása a legrészletesebb, az Aldié egyértelmű és egységes. A Lidlnél három évre kell számolni előre. És belépett a Penny is a nyilvános bérajánlatával. A Sparnál már ismert a legkisebb bér és az Auchan is elárult egy keveset. És néhány iparcikkes áruház is megadja a mit-miért-mennyit. De hát a többség nem nagyon árulkodik.

A legnagyobb áruházláncok százszámra hirdetik álláslehetőségeiket a bolti dolgozók körében, nagyjából annyit, mint 2019-ben. De legalább nem többet. Végül íme egy csokorra való összegzés:

összes pozíció ebből bolti munkakör megadott kereseti lehetőség Aldi 150 99 323 ezer forint bolti eladó kezdő fizetés 2020-tól Auchan 63 38 280 ezer forint árufeltöltő magasabb szaktudással egy év után 2020-tól Lidl 292 230 317 ezer forint bolti dolgozó, három év után 2019-től Penny 124 79 258 ezer forint eladó-pénztáros, kezdő fizetés, próbaidő után, 2019-től Spar 235 194 245 ezer forint legalacsonyabb alapbér próbaidő után 2020-tól Tesco 174 147 265 ezer forint áruházi munkatárs, próbaidő után 2019-től Media Markt 18 12 . . . Euronics 36 22 dm 34 28 Rossmann 43 37 OBI 8 7 . . . Praktiker 36 32 . . . Möbelix 8 6 . . . Kika 14 5 240-300 ezer forint teljesítményarányos juttáscsomag . H&M 25 22 Decathlon 64 47 253-273 ezer forint sporttanácsadó, próbaidő után Forrás: céges honlapok, hirdetett álláslehetőségek, 2020. január 30., kereseti lehetőség: napi nyolc órára

A bolti munkakörökben a gyakornokok, boltvezetők, takarítók, karbantartók például nincsenek benne, a csoport-, műszakvezetők, boltvezető helyettesek, online munkatársak igen.

Kereseti lehetőség az, amit a hirdetésben megadnak. De ez nem rangsor, mivel további juttatások kapcsolódnak hozzá, a kötelező pótlékokról nem is beszélve. Egy Sparnal például a különböző juttatások révén szépen feljebb kúszhat a kereset, csak éppen nem árulják el, mennyivel.

A kisebbekről: a “rögtön jövök” táblákkal is jelzik, hogy kisebb létszámmal – egy szem emberrel – dolgoznak, álláshirdetéseik ott virítanak a kirakatokban is.

Így változtak a boltos bérek egyébként az elmúlt években és ez várható 2020-ban:

boltos bérek 2016 2017 2018 2019 2020* 2020/2016 átlag 201 236 261 295 318 +58% +117 ezer forint eladók 164 195 220 250 270 +65% +106 ezer forint KSH, érték: ezer forint, havi bruttó átlagkeresetek, legalább öt fős vállalkozások, 2019: teljes munkaidős, 2020*: 8%-os bérfejlesztési ajánlással számolva, eladók: fizikai dolgozók

És a kereskedelem egészét nézve 2019-ben év közben már nem nőtt a betöltetlen, üres álláshelyek száma:

2019 I.↑ II.↓ III. 6.634 6.264 6.410 KSH, üres álláshelyek száma, negyedéves adatok, teljes kereskedelem (nagy-, kis- és járműkereskedelem együtt), intézményi adatgyűjtés, mennyiség: fő

(blokkk.com.)