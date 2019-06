Még mindig a készpénz a legnépszerűbb fizetési eszköz a magyar online vásárlók körében, 84 százalékuk leginkább utánvéttel, készpénzben szeret fizetni annak ellenére, hogy a webáruházak átlagosan négyféle fizetési lehetőséget kínálnak – derül ki a GKI Digital és az Árukereső mintegy 3200 webáruház bevonásával készült közös felméréséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Tavaly a magyar vásárlók több mint 38 milliószor rendeltek online áruházakban. Az áruk ellenértékének kiegyenlítésekor nagyon magas, több mint 74 százalék az utólagos fizetések aránya, és ezen belül is a készpénzes fizetés dominál mind a személyesen átvett, mind a házhoz szállított termékek esetében. Összességében az online rendelések 55 százaléka készpénzes, míg a rendelések 19 százalékát fizetik bankkártyával az átvételkor.

Az online bankkártyás fizetési lehetőség a webáruházak 63 százalékánál elérhető, az ilyen típusú fizetési tranzakciók aránya 2018-ban elérte a 20 százalékot, ami 5 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest. A banki átutalásos fizetések aránya kevesebb, mint 5 százalékot tesz ki.

A felmérés arra is rámutatott, hogy terjednek az online igényelhető hitelek is, a magyar online vásárlók tavaly a rendelések 1,3 százalékánál igényeltek online áruhitelt, legtöbbször mobiltelefon, TV, vagy nagy háztartási gép vásárlásakor. Az idén csaknem 200 hazai webáruház tervezi az áruhiteles fizetés bevezetését.



A felmérés készítői szerint az utánvét és a készpénz online piaci dominanciáján a várhatóan 2020 tavaszán induló azonnali banki fizetési rendszer sem fog drasztikusan változtatni, de hosszú távon mindenképpen felgyorsíthatja a készpénzkímélő megoldások elterjedését. A megkérdezett e-kereskedők többsége (60 százaléka) nyitott és bizakodó a megoldás piaci lehetőségeit illetően, elsősorban likviditási szempontok miatt. Az utánvétes tranzakciók több mint fele ugyanis a webáruházak logisztikai partnerein megy keresztül, és a kereskedőknek a kézbesítést követően még várniuk kell néhány napot mire a pénzükhöz jutnak. Az azonnali fizetéssel működő megoldások ezzel szemben úgy tudnának a vásárlók számára továbbra is utánvétesek maradni, hogy közben a kereskedők az áru átadásakor, azonnal hozzájuthatnak annak ellenértékéhez.A GKI Digital és az Árukereső arra is felhívja a figyelmet, hogy a meghatározó külföldi webáruházak – például az Amazon és az Aliexpress – nem adnak lehetőséget az utánvétre, és azok a magyar vásárlók, akik belföldön továbbra is utánvéttel vásárolnak, külföldi rendeléseiknél hajlandóak kártyával fizetni, pusztán azért, mert nincs más választásuk.(MTI)