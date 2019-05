Mazars: szigorodik a fogyasztÃ¡si adÃ³k beszedÃ©se a kÃ¶zÃ©p- Ã©s kelet-eurÃ³pai rÃ©giÃ³ban

Továbbra is a fogyasztási típusú adók a legfontosabbak, ezért szigorodik beszedésük a közép- és kelet-európai régióban, Magyarországon kellően hatékony a behajtásuk – állapította meg 2019-es adózási összefoglalójában a Mazars nemzetközi adótanácsadó.

A kedden hetedszer megjelent közép- és kelet-európai adóbrosúra 22 ország adatait tartalmazza. A kiadvány a befektetőket segíti az alapvető versenyképességi tényezők, főleg a foglalkoztatást terhelő adók és járulékok, illetve a forgalmi adó összehasonlításában – mondta H. Nagy Dániel, a Mazars Magyarország adóigazgatója a kiadvány budapesti bemutatóján.

A kormányzatok továbbra is a lakossági fogyasztás növekedésére próbálnak építeni, és a költségvetési bevételek tervezésekor egyre nagyobb szerepet kapnak a forgalmi típusú adók.

Az alkalmazott adómérték jelentős szóródást mutat, a normál adókulcsok átlaga 21 százalék körül alakul. A Magyarországon hatályban lévő általános forgalmi adó (áfa) 27 százalékos normál kulcsa továbbra is magasnak számít.



A fogyasztáshoz kapcsolódó adók jelentősége nő, ezért a hatékonyabb adóbeszedés is egyre fontosabbá válik. Mivel ezen a területen a legnagyobb az adókikerülés veszélye, a kormányzatok a digitális technológia felhasználásával próbálnak fellépni a visszaélések ellen.Magyarországon tavaly bevezették az online számlázást, aminek első tapasztalatai pozitívak voltak. A jövőben hasonló megoldások elterjedésére lehet számítani a régióban.H. Nagy Dániel megjegyezte: Magyarországon az áfa kivételesen magas kulcsa mellett a társasági adó viszont kivételesen alacsony.A régióban a társasági adókulcsok átlaga 17 százalék körüli. A legmagasabb, 33 százalék Németországban, a legalacsonyabb, 9 százalék Magyarországon és Montenegróban.A kiadvány szerint lassan azonban kibontakoznak az adóverseny korlátai, 2019-ben már csak egy országban csökkentették a nyereségadót, Görögországban a válság idején bevezetett, egyébként is nagyon magas adókulcs csökkent 1 százalékponttal.A foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók és hozzájárulások általában magasak a régióban, bár ezek aránya visszaszorulóban van. A munkáltatók teljes bérköltsége a régióban átlagosan megközelíti a nettó bérek 160 százalékát.Ezen a téren Magyarországon továbbra sem kedvező a helyzet, és 2017-2018-ban is csak kis mértékben sikerült javítani a korábbi, kiemelkedően rossz mutatót. Ezen javíthat a szociális hozzájárulási adó 2019 júliusától várható újabb 2 százalékpontos csökkentése – jelezte a Mazars Magyarország adóigazgatója.(MTI)