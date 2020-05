Belgiumban a korlátozások enyhítése ellenére lassult a vírus terjedése.

A belga közegészségügyi szolgálat szóvivője Yves Van Laethem keddi nyilatkozata szerint, “a lazítások eddig nem gyakoroltak negatív hatást a járványügyi trendekre, azonban 10-15 nap elteltével már pontosabb következtetéseket lehet levonni.”

Az országban továbbra is csökken az új azonosított fertőzöttek, a halálesetek, illetve a járványban megbetegedetettek kórházi felvételének száma. Egy nap alatt 198 emberénél mutatták ki a vírus jelenlétét, 52-vel kevesebbnél, mint vasárnap. További 39 embert utaltak be egészségügyi intézményekben történő ápolásra, illetve 23-an lettek a kór áldozatai. Az intenzív kezelésre szorulók száma is csökkent.



A 11,5 millió lakosú országban eddig közel 57 500 fertőzöttet regisztráltak, és mintegy 9400-an haltak bele a vírus okozta megbetegedésbe.A szomszédos Hollandiában is egyre kevesebb az új fertőzések és a kórházi felvételek száma. Hétfőről keddre 26-at elhalálozásról és 188 új megbetegedésről számol be a helyi közegészségügyi szolgálat. Az országban 45 478-an fertőződtek meg eddig és több mint 5800 a halálos áldozatok száma a kór áldozatai.Luxemburgban egy új esetről számolnak be a hatóságok, a járvánnyal összefüggő halálesetaz elmúlt 24 órában nem történt. Xavier Bettel kormányfő kedden újabb korlátozásenyhítéseket jelentett be. Eszerint a bárok és más vendéglátóhelységek péntektől, a szigorú távolságtartási előírások mellett, újra kinyithatnak. A sportegyesületek működésének és az uszodák kinyitásának, valamint a 20 főre korlátozott társas összejöveteleknek ugyancsak zöld utat adott a miniszterelnök.(MTI)