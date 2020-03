MAZARS: Július 1-től akár 500 ezer forint is lehet a bírság számlánként

Alig három hónap múlva, azaz 2020. július 1-től lépnek életbe az online számlaadat-szolgáltatásban bevezetett változások, mely szerint minden vállalkozásnak minden olyan számla esetében, amelyet belföldi adóalany részére, belföldön állított ki – valós időben adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé. Amennyiben az adatszolgáltatás elmarad, számlánként akár 500 ezer forint bírságot is kiszabhat a hatóság. A MAZARS összefoglalója szerint a változás – rövid távon – növeli az adózók adminisztrációs terheit, de célja, hogy ezáltal a jövőben általános forgalmi adó bevallási tervezetek álljanak rendelkezésre az adózók számára.

“A tavaly év végén elfogadott új adócsomag értelmében, már csak pár hetük maradt az adózóknak, hogy felkészüljenek arra, hogy minden olyan számla esetében, amelyet belföldi adóalany részére, belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról állítottak ki arról valós időben – azaz a kiállítás pillanatában – adjanak adatszolgáltatást az adóhatóság felé. Ennek értelmében július 1–től megszűnik a jelenleg 100.000 forintos értékhatár, illetve az adatszolgáltatás kiterjed az adót nem tartalmazó számlákra is, az adómentes vagy a belföldi fordított adózás alá eső ügyletekre. Ez például az alanyi áfamentes KATA-s vállalkozásokat is érinti, nem magánszemély felé állítanak ki számlát. Amennyiben az adatszolgáltatás elmarad, számlánként akár 500 ezer forint bírságot is kiszabhat a hatóság.” – fogalmazott H. Nagy Dániel, a MAZARS adóigazgatója.

A fenti változások – azoknak a vállalkozásoknak, akik eddig nem voltak érintettek az adatszolgáltatásban vagy számlatömböt használtak számlakibocsátásra – szükségessé teszik az informatikai fejlesztést, nekik érdemes áttérni a számlázó program használatára. Akik már használják az online számlázást, azok figyeljenek arra, hogy meg kell oldaniuk az online számla 2.0 interfész-specifikáción és az ehhez kapcsolódó új XSD-séma alkalmazására való átállást. A világjárvány hatásaira tekintettel április 1-től még nem válik általánosan kötelezővé a 2.0-ás XSD verzió használata. 2020. július 1-jéig az 1.1 verzióval küldött adatszolgáltatásokat is feldolgozza a NAV rendszere.

Hogyan érinti a változás a belföldi összesítő jelentést (M-lapokat)?

A szakember elmondta azt is, hogy az adatszolgáltatás változás következtében – 2020. július 1-jétől – változnak a belföldi összesítő jelentésre vonatkozó szabályok is. A 100.000 forintos értékhatár megszűnése miatt minden olyan befogadott számlát szerepeltetni kell az áfa bevallás részét képező belföldi összesítő jelentésben, amely alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol. A módosító, érvénytelenítő számlákról is értékhatártól függetlenül kell nyilatkozni. Az új szabályok csak azokra a számlákra vonatkoznak, amelyeknek a teljesítési ideje 2020. június 30-át követő időpontra esik.

További változások

január 1-jétől minden olyan számlát jelenteni kell, amelyre a magyar számlázási szabályok vonatkoznak, nem csak az adóalanyok felé kibocsátottakat.

Például:

a magánszemélyek nem adóalany szervezetek felé teljesített ügyletekről,

a közösségen belüli termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról,

harmadik országba irányuló termékexportról kiállított számlákról,

csak az önszámlázás miatt kell a magyar számlázási szabályokat alkalmazni: ha egy másik tagállamban letelepedett adóalany Magyarországon teljesülő, fordítottan adózó szolgáltatásáról a magyar vevő bocsátja ki a számlát önszámlázás keretében.

Az adatszolgáltatási kötelezettség nem vonatkozik azokra a távolról is nyújtható szolgáltatásokra, amelyek teljesítési helye egy másik tagállamban van, és amelyek tekintetében felmerülő adófizetési kötelezettségét az adóalany a MOSS rendszer keretében teljesíti.

A nem teljesített adatszolgáltatások esetén, számlánként 500 ezer forintos mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság az adózó felé. A változások hatályba lépésével várhatóan fokozott figyelemmel fogja kísérni a szabályok betartását és mulasztás esetén a bírság kiszabása sem fog elmaradni.

