MÁV: szeptember 30-ig vásárolhatók meg a balatoni napijegyek

Szeptember 30-ig még megvásárolhatók és felhasználhatók a 24 és 72 óráig érvényes balatoni napijegyek – közölte a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. hétfőn az MTI-vel.

A MÁV közölte: május vége óta 15 ezernél több utas választotta a Balaton 24 és Balaton 72 napijegyet a Balaton partján. Ezzel az eredménnyel ezek a MÁV-Start történetének legsikeresebb nyári termékei, amelyek értékesítése jövőre is folytatódik, a tervek szerint már az interneten és a jegyautomatákban is – tették hozzá.

A napijegyeket a jegypénztárakban körülbelül 13 ezren vásárolták meg. Siófokon és Balatonfüreden; illetve a MÁV applikáción keresztül körülbelül 2000 ilyen jegyet váltottak az utasok a nyár folyamán.

Kitértek arra is, hogy a balatoni utószezon szeptember 13-ig tart; sűrűbb menetrenddel, nagyobb kapacitással és magasabb szolgáltatási színvonalat biztosítva közlekednek a vonatok a tóparti állomásokra.(MTI)