MÁV-Start: forgalomba állt az első felújított Talent motorvonat Győr és Bécs között

Forgalomba állt az első felújított Talent motorvonat a Győr-Hegyeshalom-Bécs vasútvonalon – közölte a MÁV-Start pénteken az MTI-vel.

A MÁV-Start, a MÁV Vagon és az ÖBB az idén áprilisban kötött két évre szóló szerződést a Győr és Bécs közötti eurégiós közlekedésben használt tíz Talent motorvonat nagyjavítására, a konstrukciós hiba megszüntetésére.

A javítás és felújítás kiterjedt többek között a forgóváz egységeire, a fékrendszerre, a vezetőállásra és az utastérre egyaránt.

Az MTI érdeklődésére a MÁV közölte, az első Talent felújítása mintegy 500 millió forintba, a teljes flotta várhatóan 5 milliárd forintba kerül majd.



A Bombardier Talent motorvonatok 2006-os kormányzati döntés alapján kerültek a vasúttársasághoz, a szerelvények nagy költségek árán is csak viszonylag alacsonyabb üzemképességgel tudtak üzemelni az elmúlt több mint tíz évben. Jelenleg három-négy darab jármű üzemeltethető, így akár egy meghibásodás is jelentősen befolyásolhatja a forgalomba állítható járművek számát.A különböző műszaki problémák következtében a gyártóval a járművek tulajdonosaként a MÁV jelenleg is perben áll – írták a közleményben.(MTI)