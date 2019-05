MÃ¡sodfokÃº riasztÃ¡sokat adtak ki dÃ©lkeleten a heves zivatarok veszÃ©lye miatt

Több délkeleti járásra már másodfokú riasztást adtak ki kedd délután a várható heves zivatarok miatt. Az érintett területeken olyan zivatarok lehetnek, amelyeket károkozó szél vagy nagy méretű jég kísér.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-hez kedd délután eljuttatott veszélyjelzés szerint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak, illetve lehetnek másodfokú riasztások.

Szintén a heves zivatarok veszélye miatt Budapesten, valamint Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Emellett a fővárosban, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Éjfélig szórványosan várhatók zivatarok viharos széllel. A Dunától keletre és a Dunántúl északkeleti részén helyenként intenzív vagy heves zivatarra is van esély viharos (akár óránkénti 90 kilométeresnél is erősebb) széllökés, nagyobb méretű jégdarabok kíséretében. A zivatarokat a Dunától keletre és a Dunántúl északkeleti részén helyenként felhőszakadás kísérheti.Szerdán a Dunától keletre és esetleg délnyugaton valószínű elszórtan zivatar, ezeket, elsősorban az Alföldön, helyenként felhőszakadás kísérheti. Északnyugaton napközben egy-egy 65-70 kilométer/órás széllökés is előfordulhat.(MTI)