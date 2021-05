Martonvásáron hasznosított fejlesztési területet a NIPÜF

Újabb értékesítési tranzakciót zárt le a NIPÜF Csoport. Az Inpark Martonvásár ipari parkban lévő csaknem 3 hektáros telek eladásával a vállalat 357 hektárra növelte az így hasznosított területek nagyságát. Az ingatlanon első lépésben 4 ezer négyzetméteres csarnokot épít egy hazai vegyipari cég 2022-re.

A Fejér megyei településen található több mint 77 hektáros terület 2020 áprilisában került a NIPÜF Csoport tulajdonába. Az ipari park közvetlenül az M7 autópálya mellett terül el. A kiváló közlekedési kapcsolatoknak köszönhetően a főváros és a megyeszékhely, valamint a környék jelentős piacai és ipari létesítményei is rövid idő alatt elérhetők. A NIPÜF jelenleg is dolgozik a leendő végfelhasználók tevékenységéhez szükséges infrastruktúra fejlesztésén.

A most értékesített fejlesztési területen a Caola Zrt. hoz létre 4000 négyzetméteres gyártócsarnokot. A hazai tulajdonú vegyipari cég főként háztartási és professzionális, elsősorban egészségipari felhasználásra szánt fertőtlenítő- és tisztítószereket állít majd elő az új üzemben. A beruházás első lépésben 40–50 új munkahelyet teremt, a terület mérete és a csarnok moduláris felépítése azonban lehetővé teszi a későbbi bővítést, ezzel együtt a foglalkoztatottak száma is növekedhet.

Dr. Kiss László, a NIPÜF Csoport vezérigazgatója elmondta: „Az utóbbi két év a lendületes növekedésről szólt, több csarnoképítésünk van jelenleg is folyamatban, ezek mellett pedig számos telekértékesítési ügyletet is lezártunk. A megvalósított beruházások minden esetben nagyban hozzájárulnak az érintett térség gazdaságának élénkítéséhez, és minden lehetőség adott ahhoz, hogy Martonvásáron is értékes projektek jöjjenek létre. Örömünkre szolgál, hogy ismét hazai tulajdonú céget üdvözölhetünk a NIPÜF ipari parkjában, és bízunk benne, hogy sok más vállalkozás is meglátja a lehetőséget e kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lokációban.”

, a Caola Zrt. elnök-vezérigazgatója kifejtette: „Az idén 190 éves Caola Zrt. zöldmezős beruházása során létrehozandó gyártókapacitásnak jelentős szerepe lesz a higiéniai, háztartási vegyipari és egészségipari termékek megfelelő volumenben történő gyártásában és a kereslet kielégítésében. A projekt keretében a legújabb kihívásoknak és a magas technológiai szintnek megfelelően korszerűsítjük a gyártási, kiszerelési technológiánkat, valamint a kutatás-fejlesztési infrastruktúránkat, amely a munkahelyteremtés mellett a vállalatunk másik kulcsfontosságú értéke. A NIPÜF Csoporttal együttműködve előkészített beruházás egyszerre szolgálja mindkettőt.”

A NIPÜF Csoportról

A magyar állami tulajdonú NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. 2016-ban kezdte meg a működését. Az ipariingatlan-fejlesztő csoport feladata az országos iparipark-koncepció kialakítása és megvalósítása. Ennek keretében teljeskörűen kiszolgálja a hazai és nemzetközi piaci szereplők igényeit a helyszínek felkutatásától és a telekvásárlástól a tervezésen és kivitelezésen át a hosszú távú üzemeltetésig. Létesítményeit sztenderd, vagy egyedi elvárásokhoz igazított (built-to-suit) formában valósítja meg.

A komplex fejlesztésekkel ösztönzi a hazai és külföldi cégek betelepülését, új technológiák meghonosítását, ezen keresztül pedig a munkahelyteremtést és a gazdaság élénkítését. A nemzeti iparipark-hálózat kialakítása során az ország számos stratégiai pontján, kiválóan megközelíthető helyszíneken jönnek létre ipari centrumok. A NIPÜF Csoport ingatlanállománya csaknem 1000 hektárnyi fejlesztési területet foglal magában, a bérleti szerződés keretében hasznosított csarnokok területe pedig több mint 188 ezer négyzetméter.

A Caola Zrt.-ről

A Caola Kozmetikai és Háztartás Vegyipari Zrt. 190 éve múltra visszatekintő, jelenleg is magyar tulajdonban lévő cég, amely saját gyártó- és kutatási bázist is magáénak tudhat. Tevékenységének középpontjában a társadalmi felelősségvállalás, a nemzeti érték építése és a munkahelyteremtés áll. Termékpalettáján kiemelt helyet foglalnak el a Caosept néven forgalmazott eszköz-, felület-, bőr- és kézfertőtlenítők, valamint fertőtlenítő hatású szappanok, továbbá a Caola Medical termékcsaládba tartozó professzionális tisztitószerek és fertőtlenítők.