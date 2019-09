Marosvásárhelyen vett bevásárlóközpontot az Indotek Group

Megállapodást kötött a marosvásárhelyi Promenada Targu Mures bevásárlóközpont megvásárlásáról az Indotek Group a francia AEW Europe csoporttal. A mintegy 50 ezer négyzetméter alapterületű létesítmény olyan nemzetközi márkáknak ad otthont, mint az Auchan, a Leroy Merlin, a Decathlon, a H&M, a Cinema City, az LC Waikiki, a New Yorker, a Hervis és a Media Galaxy. A magyar ingatlanfejlesztő társaság tervei között szerepel, hogy a létesítményt korszerűsíti, ezzel párhuzamosan pedig további akvizíciókkal is erősíteni kívánja jelenlétét a romániai kereskedelmi ingatlanpiacon.

Romániában is belép a kiskereskedelmi ingatlanok piacára a budapesti székhelyű Indotek Group. A magyarországi ingatlanpiac egyik legnagyobb szereplőjeként jegyzett társaságcsoport képviselői augusztus 6-án kötöttek szerződést a marosvásárhelyi Promenada Targu Mures bevásárlóközpont megvásárlásáról a francia AEW Europe csoporttal, a Morgen Stanley közreműködésével. A tranzakció előreláthatólag augusztus végén zárul le.

A 2007-ben épült, mintegy 50 ezer négyzetméter alapterületű bevásárlóközpont a romániai Maros megye legnagyobb bevásárlóközpontja, amelyben 96 üzlethelyiség van, köztük olyan nemzetközi láncok boltjai, mint az Auchan, a Leroy Merlin, a Decathlon, a H&M, a Cinema City, az LC Waikiki, a New Yorker, a Hervis és a Media Galaxy.

„Fontos mérföldkő számunkra a Promenada Targu Mures megvásárlása, amely az Indotek Group portfóliójában az első romániai kereskedelmi létesítmény lesz. Ugyanakkor a marosvásárhelyi bevásárlóközpont megvétele egy évek óta tartó tudatos építkezés része is, amely egyszerre célozta azt, hogy társaságunk a kiskereskedelmi ingatlanok területén a meghatározó szereplők közé lépjen elő Magyarországon, ezzel párhuzamosan pedig a régiós országok piacán is megjelenjen ebben a szegmensben” – közölte Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa.

A magyar ingatlanfejlesztő társaság az akvizíciói során mindig azokat a lehetőségeket keresi, ahol megfelelő ráfordítás mellett jó alkalmat lát az értékteremtésre. Így a portfóliójába kerülő létesítményekben minden esetben jelentős fejlesztéseket hajt végre annak érdekében, hogy azok minél értékesebb helyszínként szerepeljenek a kereskedelmi ingatlanok piacán. Ennek részeként a megvásárolt bevásárlóközpontokat modernizálja, új arculattal és üzleti koncepcióval ruházza fel, valamint a bérlői mixet is javítja új üzletek, vagy üzletláncok bevonzásával. Ennek megfelelően az Indotek Group jelentős beruházásokat tervez a most megvett marosvásárhelyi bevásárlóközpontban is, az épület korszerűsítése mellett pedig cél, hogy további ismert márkák üzletei számára is új bérelhető helyiségeket alakítsanak ki.

Az elmúlt időszak akvizíciónak eredményeképpen mostanra elérte a 20-at az Indotek Group érdekeltségébe tartozó kiskereskedelmi ingatlanok száma. Ezek kivétel nélkül Budapesten, vagy a megyei jogú városokban működő több ezer, vagy tízezer négyzetméteres bevásárlóközpontok.

Ehhez a portfólióhoz csatakozik első külföldi létesítményként a Promenada Targu Mures, a közeljövőben pedig az Indotek Group további hasonló tranzakciókat kíván végrehajtani a régiós országokban. „A célunk, hogy a környező országokban is olyan kereskedelmi ingatlanokat vásároljunk meg, amelyek ideális helyszínt kínálnak a magyarországi mintára tervezett fejlesztések és beruházások végrehajtására. Az újabb vásárlások és fejlesztések révén, a szinergiahatásoknak köszönhetően, az egész vállalatcsoportunk működését hatékonyabbá tudjuk tenni, emellett tovább erősítjük értékajánlatunkat a potenciális bérlőként jelentkező nemzetközi üzletláncok irányába is” – hangsúlyozta az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa.

Az Indotek Groupról

Az Indotek Group Magyarország egyik vezető befektetéskezelő cégcsoportja. A magyar–amerikai tulajdonban működő cégcsoport fő tevékenységeként a rá bízott vagyont elsősorban ingatlanok és ingatlanokkal fedezett vállalati követelések megvásárlására fordítja, portfóliója alapján a legfontosabb piaci szereplők közé tartozik Magyarországon. A cégcsoport tevékenységének lényege a kockázatok tudatos vállalása és professzionális kezelése, valamint a hosszú távú gondolkodás, amelyek együttesen kiemelkedő megtérülés elérését teszik lehetővé.

Az Indotek Group jelenleg piacvezető a B és C kategóriás kereskedelmi ingatlanok magyarországi piacán. A mintegy 240 főt foglalkoztató cégcsoport több mint 300 ingatlan felett rendelkezik. A beépített és bérbe adható ingatlanterület nagysága összességében meghaladja az 1,3 millió négyzetmétert, amelyen több mint 2500 bérlő osztozik.

Az Indotek Group ingatlanportfóliójába tartozik – egyebek mellett – több mint 20 irodaház, például az EMKE irodaház vagy a Dohány utcai Focus Point Irodaház, 14 vidéki bevásárlóközpont, szállodák és számtalan raktárépület és iparterület. Az Indotek Group több saját fejlesztésű lakóparkprojekttel jelen van a lakossági ingatlanpiacon is.