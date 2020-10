Markit-felmérés: lassult az euróövezet gazdasági teljesítményének növekedése

Lassult az euróövezet gazdasági teljesítményének növekedése szeptemberben, mivel a koronavírus-járvány fellángolása miatt újból bevezetett korlátozások visszavetették a gazdaságban meghatározó szerepet játszó szolgáltatási szektort – derült ki az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport felméréséből, amelynek végleges eredményeit hétfőn tették közzé.

Az euróövezet feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokból képzett, összetett beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 50,4 pontra süllyedt az augusztusi 51,9 pontról. A végleges érték így is meghaladja az előzetesen megadott és az elemzők által is várt 50,1 pontot.

A szolgáltatóipar beszerzésimenedzser-indexe azonban a növekedést és a csökkenést egymástól elválasztó 50 pontos küszöb alá, 48,0 pontra esett szeptemberben az előző havi 50,5 pontról. A végleges adat kedvezőbb az előzetesen közölt és az elemzők által is várt 47,6 pontos értéknél.

Európa gazdasági fellendülésére nézve az jelenti a legnagyobb veszélyt, hogy növekszik az új koronavírussal megfertőződöttek száma. A döntéshozók abban reménykedtek, hogy a harmadik negyedévben felpattan a gazdaság a második negyedévben elszenvedett rekordmértékű, 11,8 százalékos visszaesés után. A gazdaság támogatásának jegyében az Európai Központi Bank 1350 milliárd euró értékben pandémiás vészhelyzeti vásárlási programot (PEPP) indított, az Európai Unió pedig 750 milliárd eurós helyreállítási alapot hozott létre.

A tanulmány megállapításait kommentálva Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza arra figyelmeztetett, most, hogy az euróövezeti gazdaság stagnálás közeli állapotba került szeptemberben, és egyértelműen nőttek azok a kockázatok, miszerint a negyedik negyedévben újra visszaesés jön. “Nagyon sok múlik azon, hogy ellenőrzés alatt tudják-e tartani a vírusfertőzések második hullámát, és ennek eredményeként tudnak-e lazítani a közösségi távolság tartási szabályokon, ami lehetővé tenné a szolgáltató ágazat élénkülését” – véli Williamnson.



A két legnagyobb euróövezeti gazdaság közül Németország összetett beszerzésimenedzser-indexe 54,7 pontra nőtt az augusztusi 54,4 pontról, a végleges adat jóval kedvezőbb az előzetesen közölt 53,7 pontnál. A szolgáltatóipari BMI az augusztusi 52,5 pontról 50,6 pontra süllyedt, de ez az érték így is jobb az előzetesen megadott és az elemzők által is várt 49,1 pontos értéknél.Franciaország összetett beszerzésimenedzser-indexe viszont május óta először az 50 pontos küszöb alá csökkent: az augusztusi 51,6 pontról 48,5 pontra süllyedt. Ez az érték megegyezik az előzetesen közölttel és az elemzői várakozásokkal. A szolgáltatóipari BMI az augusztusi 51,5 pontról 47,5 pontra esett, ugyancsak május óta először áll az 50 pontos határ alatt.(MTI)