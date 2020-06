Márciusban többet, áprilisban kevesebbet költöttünk

Mint egy évvel korábban boltban, vendéglőben, autószalonban. Élelmiszerboltban többet, vendéglőben kevesebbet. A legnagyobb visszaesés a ruházati boltokban volt áprilisban, de a vendéglátás is nagyot esett.

A családi költekezés legnagyobb szeleteit nézve kirajzolódik, hogy márciusban 31 milliárd forinttal többet, áprilisban viszont 199 milliárd forinttal kevesebbet költöttünk összességében a boltokban, vendéglátóhelyeken és az autószalonokban. A két hónapot együtt nézve 168 milliárd forinttal kevesebb pénz ment el 2020-ban, mint 2019-ben.

Volt 15 órás zárás az iparcikkes boltokban, kijárási korlátozás, home office és digitális tanrend is, ami alaposan felforgatta a vásárlások világát. És óvatosak is voltak vásárlók, hiszen igaz, spájzoltak márciusban és április elején nagyot, de úgy tűnik, fogy is a babkonzerv otthon.

Az egyes áruterületeket, értékesítési csatornákat nézve a legnagyobb arányú visszaesés a ruházati boltokban volt, márciusban felére, áprilisban 10%-ra esett a ruhavásárlás. A vendéglátóhelyek is megszenvedték a járványt, ahol előbb felére, majd negyedére esett a piacuk. A webáruházak közben nagyot ugrottak, másfélszeresére, majd áprilisban kétszeresére nőtt a költekezés, de a súlya a webköltekezésnek a hagyományos élelmiszeres és iparcikkes boltokhoz mérve 15% lett, tehát a vásárlók pénzük nagyobb részét a hagyományos boltokban költik el.

A boltok, vendéglők, autószalonok piacának mérlege márciusban és áprilisban együtt nézve a két hónapot visszaesést mutat, a legnagyobbat a vendéglátásban:

pénztárca mustra 2019 2020 március április együtt március április együtt 2020/2019 bolt 968 1.006 1.974 1.045 910 1.955 -19 vendéglátás 111 114 225 67 30 97 -128 autó 61 62 123 59 43 102 -21 összesen 1.140 1.182 2.322 1.171 983 2.154 -168 KSH, érték: milliárd forint

Az élelmiszerpiac két szeletét, az élelmiszeres boltokat és a vendéglátóhelyeket nézve érthető okok miatt a boltos piac nőtt a vendéglőkkel szemben, de a nagyságrendet együtt mérlegelve csekély mértékű a bevételek csökkenése.



étekvásár 2019 2020 március április együtt március április együtt élelmiszerbolt 442 456 898 529 483 1.012 vendéglátás 111 114 225 67 30 97 összesen 553 570 1.123 596 513 1.109 KSH,

Hozzátartozik a képhez az élelmiszerek drágulása is, ami a boltokban és a vendéglőkben 7-8% volt, így a boltos vásárlások mennyisége 3-4%-kal nőtt a márciusi és az április hónapokban együtt nézve, külön-külön pedig márciusban emelkedett, áprilisban már nem a hazacipelt árumennyiség:

(blokkk.com)