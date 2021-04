Márciusban is nagyot esett a boltos világ

2021-ben a márciusról derülhet ki, hol volt a boltos világban a gödör alja. Most számolva ennek mértéke 8% lehet, de mínuszban és mennyiségben, volumenben. Előző évben, 2020-ban viszont áprilisra esett a boltzár java, így nagyon nem mindegy, mit mivel hasonlítunk össze. Ráadásul hol spájzoltunk, máskor pedig spóroltunk.

A legutóbbi heti monitoros statisztika szerint 8%-kal csökkent a hagyományos boltok piaca február 26 ás március 26 között, az online kasszaadatok alapján, a webáruházak adatai nélkül. Ez előreláthatóan tükrözi is a várható márciusi havi mutatót, sőt, kísértetiesen hasonlíthat is rá, bár öt nap még hiányzik a mérlegben a teljes hónapból. A mennyiségi, volumenes nagyságrend is előreláthatóan ennyi lesz, a mérleget persze lejjebb nyomja a drágulás, ugyanakkor feljebb húzza a webáruházi piac.

Ez az adat is jelzi, hogy nagyon nem mindegy, milyen körülmények, korlátozások övezték az összehasonlítást képező, egy évvel korábbi hónapot, hónapos időszakot (főleg, ha a heti monitoros statisztika esetében a mért időszak két hónapba is belelóg). 2020 márciusa elején is még spájzoltunk, hasonlóképpen, mint február vége tájékán, ami az élelmiszerek, háztartási vegyiáruk és a gyógyszerféleségek vásárlását dobta meg akkor. Így ezekben az árukörökben egy erősebb, nagyobb piac az összehasonlítás alapja. Ezért is volt nagyobb a zuhanás mértéke az egy héttel korábbi heti monitorban.

2020 március második felében már kevesebbet spájzoltunk (a legnagyobb rohamok a veszélyhelyzet és a korlátozások kihirdetését követő órákban, napokban voltak), így ahogy lépked a heti statisztika előre a naptárban, gyengül a spájzolás hatása. Ezzel szemben viszont egyre jobban éreztette hatását a 2021-es mutatók előző évi összehasonlítási alapjában az iparcikkes boltok akkori 15 órás zárási korlátja, ami 2020 március 17-től lépett be, mivel jelentősen esett a piacuk emiatt is. De ne feledjük, még 6 nap hiányzik a márciusi statisztikai időszakból:

heti monitoros bontás üzlettípusokkal bővített havi bontás változás TEÁOR (3 jegy) TEÁOR (4 jegy) február 5- március 5 február 12- március 13 február 19 március 19 február 26 március 26 boltos összesen 2,6% -2,3% -10,1% ↓ -7,9% ↓ KSH, heti monitor, érték: folyóár, online kasszaadatok, hagyományos boltok (webáruház nélkül), TEÁOR 3 (heti) és 4 számjegyű (havi) bontások összevetésével

2021-ban a márciusi mutatót számolva figyelembe kell venni, hogy a hónap elején, 8-áig még lehetett vásárolni (19 óráig), így a hónapnak a háromnegyede volt boltzáras. 2020 áprilisában 16%-kal esett a hagyományos boltok forgalma (webáruházak nélkül, amelyek viszont 6%-kal nőttek), de akkor egész hónapban boltzár volt, tehát most kisebb volt a boltzár havi hatása a korábbinál.



2019 2020 2021 január +5,7% +7,3% -2,6% február +9,2% +11% -5,6% március +5,4% +4,5% *8% KSH, havi boltos adatok, érték: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos hónapjához képest, webáruházakkal együtt, */2021 március: becsült adat

A drágulás és a webáruházi megugrás is a mérleg serpenyőjében van, az üzemanyagvásárlás meglódulása is, így alakul ki a várható mutató:

2020 augusztusa óta hónapról-hónapra mínuszban bukdácsol a boltos világ, így 2021 első hónapjaiban is, a járvány harmadik hullámában. A következő hónapok is nehezek lesznek, a nyári hónapoktól, második félévben élénkülhet a boltos piac.

A heti monitoros statisztika legutóbbi időszakának kisebb visszaesése mindössze az erősebb korábbi időszak miatt alakult így:

heti monitoros bontás üzlettípusokkal bővített havi bontás változás TEÁOR (3 jegy) TEÁOR (4 jegy) február 5- március 5 február 12- március 13 február 19 március 19 február 26 március 26 boltos összesen 2,6% -2,3% -10,1% -7,9% nem szakosodott vegyes élelmiszer jellegű vegyes, iparcikk jellegű vegyes +8,6% +4,2% -3,9% -0,8% élelmiszer, ital, dohányáru zöldség, gyümölcs, hús-, húskészítmény, hal, kenyér-, pékáru-, édesség-, ital, dohányáru, egyéb élelmiszer +6,4% +4,2% -2,4% 1% üzemanyag üzemanyag +6% +7,3% +7,7% 17,5% egyéb háztartási cikk textil, vasáru, festék, üveg, szőnyeg, fal-, padlóburkoló, villamos háztartási készülék, bútor, világítási eszköz -17% -27,1% -39,9% 48,8% kulturális, szabadidős cikk könyv, újság, papíráru, zene-, videofelvétel, sportszer, játék -14,6% -22,5% -28,9% 30,7% egyéb, máshova nem sorolt áru ruházat, lábbeli, bőráru, (gyógyszer), gyógyászati termék, illatszer, dísznövény, állateledel, óra-, ékszer, foto-, optika, ajándékozási cikk, műtárgy, használt cikk -8,4% -16,2% -25% -24,8 gyógyszer gyógyszer -6% -12,2% -24,4% -25,1% KSH, heti monitor, érték: folyóár, online kasszaadatok, hagyományos boltok (webáruház nélkül), TEÁOR 3 (heti) és 4 számjegyű (havi) bontások összevetésével

2020 augusztusa óta kisebb, de folyamatosan hullámzó mínuszokban bukdácsol a boltos világ a havi volumenadatokat nézve. Talán a május hozhatja az első fordulatot a mutatókban, kérdés persze, hogy hány boltos éri azt meg talpon maradva az iparcikkes körből.

