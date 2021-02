Márciusban is jár a munkáltatói adómentesség a turizmus, a vendéglátás és a szabadidő ágazatban, amellyel egyre több vállalkozó él, az adóelengedés 130 ezer dolgozó munkájának megtartását segítette – mondta Izer Norbert az MTI-nek.

A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára kijelentette: az adóügyi könnyítés a gazdaság újraindításának egyik legsikeresebb módozata lehet – hangsúlyozta.

Az intézkedés eredményességét már most igazolja, hogy egy hónap alatt több mint ötezerrel, 17 700-ra nőtt a munkáltatói adómentességet igénybe vevő vállalkozások száma. Novemberhez képest decemberben a megvédett álláshelyek száma is nőtt, hiszen 13 ezerrel több munkavállaló után érvényesítették a munkáltatók az adómentességet – ismertette az államtitkár.

Öt havi munkáltatói adómentességet kaptak a vendéglátásban és a szabadidős ágazatban tevékenykedők, a szálláshely-szolgáltatók, az utazásszervezők, és a magántulajdonú buszos vállalkozók – mondta az államtitkár.



A vállalkozásoknak nem kell megfizetniük 2020. novemberétől 2021. március végéig a munkavállalók utáni szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, a rehabilitációs hozzájárulás arányos összegét, valamint a személyi jellegű kifizetések után a kivát.Az adóügyi könnyítés elsődleges célja az volt, hogy a kijárási korlátozásokkal leginkább érintett cégek minden egyes álláshelyének megvédéséhez segítséget nyújtson. Mindemellett makrogazdasági szempontból sem elhanyagolható az intézkedés hatása. Fontos szerepük lesz ezen ágazatoknak a gazdaság újraindulásában, ezért versenyképességi szempontból is fontos és szükséges a támogatás – hangsúlyozta Izer Norbert.Az államtitkár emlékeztetett, hogy a kedvezmény igénybevétele a lehető legegyszerűbb módon történik, csak be kell jelölni a havi adó- és járulékbevallásban az erre a célra kialakított mezőket. Legközelebb, március 12-ig, a februári időszakra vonatkozó bevallást kell elküldeni az adóhivatalnak – jegyezte meg.Izer Norbert kitért arra is, hogy az ágazati adókedvezmény nem veszhet el. Ha a vállalkozó a bevallásában elfelejtette érvényesíteni a mentességet, de az igénybevétel feltételei fennálltak, akkor önellenőrzéssel módosíthatja bevallását.(MTI)