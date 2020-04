Már taxival is házhoz viszik a SPAR-nál leadott rendeléseket

Április 6-án indul a SPAR és a Főtaxi Csoport új TAXI SHOPPING szolgáltatása. A koronavírus okozta járványidőszakban, a mindenkit érintő kijárási korlátozások idején a bevásárlás sokak számára nehézséget okoz. Rajtuk igyekszik segíteni a SPAR, illetve a Főtaxi Csoport új szolgáltatása, amely a SPAR online shopra épül.

„Az összefogás az egyetlen út a jelenlegi járványügyi és gazdasági helyzetben. A SPAR küldetése a lakosság élelmiszerrel történő folyamatos ellátása: munkatársaink szerte az országban erőn felül teljesítenek nap mint nap. A Főtaxi Csoporttal közös TAXI SHOPPING szolgáltatás a SPAR online shopra épül. Azért jött létre, hogy vásárlóinknak újabb alternatívát kínáljunk a házhoz szállításra, amennyiben nincs lehetőségük vagy nem szeretnének kimozdulni otthonukból, esetleg idősebb vagy beteg rokonaik helyett intézik a bevásárlást” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

A kényelmi szolgáltatás 2020. április 6-tól egyszerűen igénybe vehető. A www.spar.hu/onlineshop oldalon a személyes átvétel opciót kell bejelölni, majd a vásárló számára megfelelő szabad idősávot kiválasztani. Ezután a szokásos módon kell a kosárba tenni a kívánt termékeket, és kifizetni a rendelést bankkártyával. A rendelés feladását követően lehet felhívni a Főtaxi Csoport telefonszámainak egyikét (Főtaxi esetében: +36 1/20/30/70 2 222 222, a Budapest Taxi esetében: + 36 1/20/30/70 7 777 777). Meg kell adni a nevet, a SPAR rendelési számot, a kiválasztott idősávot, illetve az áruház címét, ahol a taxis felveheti az összekészített rendelést, valamint azt a címet, ahova a taxi a rendelést kiszállíthatja. A kiszállítás a SPAR online shopot kiszolgáló INTERSPAR áruházainak valamelyikéből (INTERSPAR Diósd, INTERSPAR Szentendre, vagy INTERSPAR Pesterzsébet) történik. A kiszállítás díját, ahogy egy normál fuvar esetében is, külön, a kiszállításkor a sofőrnek kell fizetni. A kiszállítás díja a rögzített személytaxi-szolgáltatás hatósági díjainak megfelelő: alapdíj: 700 Ft, távolsággal arányos egységdíj 300Ft/km, idővel arányos egységdíj 70Ft/perc. A becsült összeget a www.fotaxi.hu oldalon lehet kiszámolni, de ebben segítséget nyújtanak a Főtaxi diszpécserei is. A Főtaxi Csoport minden autója rendelkezik papírmentes bankkártya terminállal, így a fizetés érintésmentes. A Főtaxi Csoport a SPAR Magyarországgal kooperációban a veszélyhelyzet kihirdetése óta azon dolgozik, hogy a taxis személyszolgáltatás utasforgalmában is tapasztalható visszaesés ellenére új, innovatív üzleti lehetőségeket keressen a munkahelyek megóvása és a társadalmi hasznosság érdekében.

„A fenntartható működés napjainkban minden üzleti szereplő számára új értelmezést nyer. Személyszállítási szolgáltatásunk során is arra törekszünk, hogy a legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki utasainkat. Most egy számunkra is új területre lépünk, de biztos vagyok benne, hogy a Főtaxi nevéhez kapcsolódó minőség és megbízhatóság a SPAR áruházlánccal kötött együttműködésünkben is érvényesülni fog, amelyhez az ország legnagyobb flottája biztos hátteret nyújt” – mondta el Angyal Zsolt, a Főtaxi vezérigazgatója.

A Főtaxi Zrt, immár 106 éves, és Magyarország legnagyobb taxi társasága. A Főtaxi csoport tagjai a Főtaxi, a Budapest Taxi és az MB Elite Taxi, és mintegy 2000 taxis vállalkozó közreműködésével végzi személyszállítási szolgáltatását elsősorban Budapesten és a fővárosi agglomerációban. A Főtaxi Zrt. jogelődjét, az Autótaxi Rt-t 1913-ban Haltenberger Samu alapította Magyarország első, Európa hetedik taxitársaságaként. A vállalat létrehozása lehetővé tette, hogy a századelőn Budapest automobil közlekedése fejlődésnek induljon, és a gépjármű, mint fő közlekedési eszköz, a mindennapi élet részévé váljon. 2013-ban a Főtaxi elsőként kapta meg a Budapesti Közlekedési Központtól a „Minősített Fuvarszervező” igazolást, megbízható partnerként pedig 2010 óta a Liszt Ferenc repülőtér hivatalos szerződött szállító partnere. További információ: www.fotaxi.hu

A SPAR 2019. május 6-án indította el webshopját, a házhoz szállítási szolgáltatás Budapest teljes területén és 40 környező településen érhető el. A SPAR online shop létrehozásával a vállalat fő célja a fogyasztói igények maximális kielégítése mellett a lehető legrugalmasabb szolgáltatás biztosítása volt. A házhoz szállítás mellett a vásárlók az úgynevezett drive-In-átvétel lehetőségével is élhetnek az általuk választott időpontban a pesterzsébeti, a diósdi és a szentendrei hipermarketekben. A SPAR online shop házhoz rendelhető széles kínálatában minden termék szerepel, ami egy hipermarketben is és azonos árakon szerezhető be mintegy 20 ezer árucikk. A szolgáltatás bármilyen platformon elérhető, éppúgy fut okostelefonokon, tableteken, mint asztali számítógépeken. A webáruházban bankkártyával lehet fizetni. Az online shop dedikált telefonos és online ügyfélszolgálattal is rendelkezik, amely a kiszállítási időablakokhoz igazodva érhető el. A webáruház mintegy 100 munkahelyet hozott létre. A rendszer teljes kialakításának beruházására a SPAR 960 millió forintot fordított. További információ: www.spar.hu/onlineshop