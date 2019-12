MÃ¡r Ã¶tezren vÃ¡lasztottÃ¡k a kivÃ¡t december 1-je Ã³ta

Ötezer cég jelentkezett be kivásként december 20-ig, és ez a szám még jelentősen nőhet. Jövőre ugyanis csökken az adó mértéke, ezért még inkább megéri a kisvállalati adót (kiva) választani – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár vasárnap.

A gyengülő európai gazdaságban a magyar gazdaság védelmének újabb fontos eleme lehet a kiva kulcsának egy százalékpontos, 13 százalékról 12 százalékra történő csökkentése – jelezte az államtitkár.

Emlékeztetett arra, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv számos intézkedése segíti a hazai kkv.-kat, amelyek közül az egyik legjelentősebb lépés a kiva mértékének csökkentése.

Az intézkedés népszerű is, hiszen a kiva a leggyorsabban növekvő adófajta. Míg tavaly decemberben 29 ezer kivást tartott nyilván az adóhivatal, december 1-jén már 41 500-at – ismertette az adatokat az államtitkár.

Izer Norbert megjegyezte, hogy az adócsökkentéssel a jelenleg több mint 41 ezer magyar cég összességében 5 milliárd forinttal kevesebb adót fizet jövőre. Hozzátette, hogy ezt az összeget majd újra kell számolni, hiszen már most látható, hogy jövőre újabb ötezer céggel bővül a kivások népes tábora.

De a vállalkozásoknál hagyott összeg még tovább nőhet, ha az év hátralévő egy hetében még mások is bejelentkeznek a kisvállalati adó hatálya alá – közölte Izer Norbert.



A Pénzügyminisztérium számításai szerint 57 ezer cég összességében további 24 milliárd forintnyi adót takaríthatna meg a kivával. A tárca az adóhivatallal együtt még a választásban is segítette az érintetteket, hiszen december első hetében mind az 57 ezer cég kapott tájékoztatást arról, hogy mennyit spórolhat jövőre, ha áttér a kisvállalati adóra.Az adatok azt mutatják, hogy a gazdasági szereplők hajlandóak befizetni az egyszerűbb és alacsony adót – emelte ki az adóügyi államtitkár. Izer Norbert rögzítette: a kormány ezentúl is segíti majd könnyebb közteherviselési szabályokkal a hazai kis- és közepes vállalkozásokat.Az államtitkár elmondása szerint a kivát azok a legfeljebb 50 főt alkalmazó vállalkozások választhatják, amelyeknek előző évi bevétele, illetve a mérlegfőösszege nem haladja meg az egymilliárd forintot.A kisvállalati adó alapja a személyi jellegű kifizetések és a kifizetett osztalék összege, amelyet csökkent a nettó tőkebevonás is. Az adó mértéke 2020. január 1-jétől az adóalap 12 százaléka, amelynek teljesítésével a cég mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.(MTI)