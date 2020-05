Már Oroszországban van a második legtöbb fertőzött

Oroszország, miközben területén megszűnt a kötelező kényszerszabadság és számos üzem működni kezdett, a 230 ezret meghaladó, koronavírussal diagnosztizált esettel kedden “átvette” az Egyesült Államok mögött a második helyet a világon az igazolt fertőzések számában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn jelentette be, hogy feloldja a hat hete bevezetett kényszerszabadságot, miközben a karanténszabályok fokozatos feloldásának konkrét felelősségét az egyes régiók hatáskörébe utalta. Emellett meghirdetett egy sor szociális és a vállalatok terheit enyhítő rendelkezést is.

Moszkvában ismét működni kezdtek kedden a Covid-19-járvány miatt leállított ipari vállalatok és újraindultak az építkezések, miközben az orosz főváros közterületein kötelező kesztyű- és maszkviseletet vezettek be. A kötelező házi karantén előírásai emellett a hónap végéig érvényben maradnak a fővárosban.

Ezeknek megfelelően a közlekedési eszközöket igénybe venni csakis előzetesen igényelt digitális igazolványokkal lehet, elsősorban azoknak, akiknek engedéllyel működő munkahelyük van. Lakásukat az emberek a munkán kívül továbbra is többnyire akkor hagyhatják el, ha bevásárolni vagy orvoshoz mennek.

Oroszországban a kedden közzétett hivatalos adatok szerint az elmúlt egy nap alatt 10 899-cel 232 243-ra nőtt az igazolt fertőzések száma, ami meghaladta a spanyolországi adatot (227 436) és az második helyen áll az Egyesült Államokban regisztrált szám (1 347 936) mögött.



A halottak száma 107-tel 2 116-ra, a gyógyultaké pedig 3711-gyel 43 512-re emelkedett. A járvány kezdete óta elvégzett tesztelések száma meghaladta az 5,8 milliót.Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes a hétfői adatok alapján azt mondta, hogy Oroszországban a halálozási ráta kevesebb, mint egyhetede a világátlagnak. Ezt azzal magyarázta, hogy a fertőzöttek körében 25-ről 20,6 százalékra sikerült csökkenteni a tüdőgyulladásos esetek arányát, a megfertőződés és a kórházba szállítás közötti idő az egykilencedére, fertőzés terjedésének sebessége pedig a korábbi 2,6 részére csökkent.Közölte, hogy 11 régió kezdheti meg a karanténintézkedések fokozatos lazítását, mert náluk a fertőzés terjedésének együtthatója (azoknak a személyeknek a száma, akiknek egy Covid-beteg továbbadta a fertőzést a karanténba zárása előtt) 1 vagy kisebb annál. Hozzátette, hogy további 22 régió is hozzákezdhetne enyhíteni a szigorításokat, ők azonban nem felelnek meg további két további feltételnek: nem szabad a kórházi ágyállományuk fele és esetükben a szűrések aránya nem éri el 100 ezer lakosra eső 70-et.Golikova közölte, hogy a terjedési együttható átlagosan nagyjából 1-gyel egyenlő Oroszországban, de a régiók között nagyok a különbségek.A TASZSZ hírügynökség saját számításai szerint 1,04-re becsülte ezt az értéket.(MTI)