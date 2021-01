Már néhány kattintással ellenőrizhetjük, jogosultak vagyunk-e a lakásfelújítási támogatásra

Nincs szükség pénzügyi szakértő bevonására, és várakozni sem kell. A Bank360.hu elkészítette az első jogoultság-ellenőrző alkalmazást, amely az adatok megadása után azonnal megmondja, hogy igényelhetjük-e a legfeljebb 3 millió forintos lakásfelújítási támogatást. Azt is kiszámolhatjuk az oldalon, hogy az önerőt helyettesítő kölcsönnek mekkora lesz a törlesztőrészlete.

A pénzügyi szakportál jogosultság-ellenőrző kalkulátorát ezen az oldalon használhatjuk.

A jogosultság megállapításához elég mindössze néhány eldöntendő kérdésre válaszolni, és azonnal kiderül, hogy megfelelünk-e a feltételeknek és érdemes-e megkezdenünk a felújítási költségek legfeljebb 50 százalékát fedező, maximum 3 millió forintos állami lakásfelújítási támogatás igénylését.

“Rövid idő alatt nagyon sok információt kaptak az ügyfelek az utóbbi hetekben azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, hogyan igényelhető és használható fel a lakásfelújítási támogatás. A Bank360.hu abban segít az új jogosultság-ellenőrzővel, hogy az érdeklődők díjmentesen, gyorsan és egyszerűen felmérhessék, hogy megfelelnek-e az igénylései feltételeknek” – közölte Veres Patrik, a Bank360.hu szakértője.





A Bank360.hu a babaváró hitellel kapcsolatban is kínál jogosultság alapú előszűrőt az ügyfeleknek. Most úgy tapasztalják: a babaváró hitelhez hasonlóan magas az érdeklődés a felújítási támogatás iránt is.

A lakásfelújítási támogatás egy 50 százalékos, legfeljebb 3 millió forintos állami támogatás, amelyet felújítási munkálatokhoz igényelhetnek a gyermeket nevelők. Az állam szigorúan 50-50 százalékban téríti meg az anyagköltséget és a munkadíjat, amelyet számlákkal kell igazolni. A költségeket utólag téríti meg az állam, így önerővel kell rendelkezni, vagy kifejezetten a támogatás mellé igényelhetünk legfeljebb 6 millió forintos, legfeljebb 3 százalékos éves ügyleti kamatú hitelt, amelybe automatikusan be kell törleszteni a támogatás összegét annak folyósítása után.

Az előszűrő mellett a Bank360.hu a legfontosabb részletekre kiterjedő módon foglalta össze az oldalon mindazt, amire az igénylőknek figyelniük kell. Így kiderül, hogy milyen feltételekkel igényelhetjük az Otthonfelújítási kölcsönt, hogyan kell igazolnunk az elvégzett munkákat, milyen munkálatokra számolhatjuk el a támogatást és melyek a leggyakoribb kérdések.

A Bank360 Zrt.-ről

A Bank360 közel három éve segíti a lakosságot abban, hogy pénzügyi döntéseikkel teljesen elégedettek legyenek hosszú távon is. A szakportál kalkulátoraival a legfontosabb banki termékeket hasonlíthatjuk össze, az oldalon megjelenő elemzések és bejegyzések pedig a tájékozódást segítik a pénzügyek világában, segítve a tudatos és megfelelő döntést az adott anyagi helyzetben.