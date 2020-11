Már melegítenek a családok a lakásfelújítási pénzre

Black Friday sláger lett még a barkácscucc is. Eddig sem lazsáltak a lakásfelújítók, ha már be voltak zárva. Ugrani fog a 700 milliárdos építőanyag piac is. De jut belőle bútorra, vagy éppen háztartási gépre is. A lakástámogatások is pénztárca pezsdítőek lesznek.

Az építőanyag kereskedések is tolják a Black Friday reklámokat, nem véletlen, azon túl, hogy nem akarnak lemaradni ők sem a webes piacfoglalósdiból. De ennél sokkal fontosabb ok, hogy 2021-től indul az otthonfelújítási támogatás, mellette 5% lesz az új lakások áfája, a lakáshitelek törlesztési moratóriuma pedig az érintettek legszélesebb körében, a gyermekes családoknál másfél évre nyúlik. A többi családtámogatás is az otthonok költségvetését gyarapította már eddig is.

És ha a lakáspiac is élénkülhet, akkor a lakásfelújítás egyébként is követi azt kisebb-nagyobb lemaradásokkal (a használt lakások is jobban fognak mozogni várhatóan, hiszen aki újat vesz, eladja a régebbit.) Mindez együtt élénkíteni fogja – nem is kicsit – a barkácsáruk, építőanyagok kereskedelmét is.

Az elmúlt években 700 milliárd forint fölé kúszott az építőanyagok kereskedelme a boltos világon belül, az átlagosnál gyorsabban is növekedett. Hát ez most folytatódni fog.

Gipszkartont lehetett venni, tornacipőt nem

És a járvány sem hagyható ki a történetből. Ha már be vagyunk zárva, sokak foglalatossága lett a lakás csinosítgatása. A tavaszi hónapokban a kijárási korlátozás egy-másfél hónapja közepette a barkács-, építőanyag áruházak nyitva lehettek, így könnyebb volt beszerezni a hozzávalókat, sokszor hosszú sorok is kígyóztak a bejáratok előtt.

És ha már volt festés, mázolás, csempézés, egy kis új bútor, vagy műszaki berendezés is dukált mellé:

2019 2020 I. II. félév I. II. félév építőanyag 112 167 279 129 183 312 barkács 20 34 54 22 37 59 háztartási gép 49 58 107 53 60 113 bútor 45 54 99 47 58 105 KSH, első, második negyedévek, első féléves adatok, érték: milliárd forint, folyóár

Lehet számolgatni

Most már a részletek is ismertek a 2021-től induló otthonfelújítási programból, amihez rögvest hozzátartozik, hogy a három millió forint nem kis pénz. És a felújításhoz az anyagokat is meg kell venni, így az építőanyag kereskedések további bevételnövekedéssel számolhatnak ennek alapján is. Ráadásul olyan tételek is szerepelnek a listán, melyek a bútor, vagy éppen a műszaki áruházak értékesítését is húzhatják felfelé, így például a fűtéskorszerűsítés egyes eseteiben, a klímaberendezés beépítése, vagy éppen a beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

A legnagyobb barkács-, építőanyagos cégek piaca eddig is hízott, az otthonfelújítás újabb lendületet ad majd, azzal, hogy a piac közel felét a legnagyobbak viszik:

2017 2018 2019 OBI 94 110 130 Parktiker 61 72 86 BauHaus 27 32 34 Raab Karcher 24 30 38 Lambda System 22 28 33 Elektronikus beszámoló portál, érték: milliárd forint, bruttóra átszámolt belföldi értékesítés

A bútorpiacon is fog húzni valamelyest az otthonfelújítási támogatás, hiszen ha már felújítgatunk, és még pénzt is kapunk hozzá, maradhat még egy hokedlire való is.

(blokkk.com)