MÃ¡r megkezdÅ‘dÃ¶tt az ellÃ¡tÃ¡si lÃ¡ncok Ã¡ttelepÃ¼lÃ©se MagyarorszÃ¡gra

Két esetben megindult a gyártás átszervezése Kínából Magyarországra – mondta el Konkoly-Thege Máté. A Thege Plastic Kft. ügyvezetője hozzátette, hogy a kormányzati lépések is egyre inkább a hazai ipari szereplők helyzetbe hozását segítik. A fentiek hatására a környezetterhelés is komolyan visszaeshet, illetve a körkörös gazdasághoz köthető beruházások is lendületet kaphatnak – emelte ki.



Egyre több termék gyártására kaphatnak megbízást azok a hazai beszállítók, akik már most is kapcsolatban vannak a nagy nemzetközi cégekkel. A koronavírust övező pánik hatására az ellátási láncok lerövidülnek és a termelés jelentős része visszakerülhet Európába Kínából. Egyes iparági források szerint az első ilyen megállapodások már meg is köttettek hazánkban, méghozzá két autóipari megbízásról tudni – mondta el az ipari robotok és műanyagipari gépek kereskedelmével és szervizével foglalkozó Thege Plastic Kft. ügyvezetője. További lökést kaphat az autóipar az elektromos járművek hazai gyártásának felfutásával, hiszen ebben az esetben nem kell áttelepíteni, a gyártási technológiákat már egyből nálunk indítják – tette hozzá Konkoly-Thege Máté.

A legnagyobb kérdés, hogy lesz-e fizetőképes kereslet

– Attól függetlenül, hogy milyen lesz a válság kifutása, annyi biztos, hogy hosszútávon a hazai és európai gyártás némiképp drágább lesz, még a szállítási költség visszaesése mellett is. Azt, hogy ez mennyire fogja a kész termékek árát befolyásolni szinte lehetetlen megjósolni, hiszen rengeteg a változó, a műanyag alapanyagok ára például éppen csökkenőben van. De mindennek a jelentősége eltörpül amellett, hogy az unió és a nemzeti kormányok a munkahelyek hosszútávú biztos fennmaradását elő tudják-e segíteni, így biztosítva a felvevőpiacot – mondta el az ügyvezető.



A környezet hálálja meg

Azonban az örömteljes, hogy az átalakítások hatására a természetkárosítás komolyan vissza fog esni, egyrészt a szállítás igen környezetszennyező, illetve a műanyagiparban jó ideje az újrafelhasználás növelése az elsődleges szempont a gépek energiafogyasztásának letörése mellett. Utóbbi hazánkban valóban komoly előrelépést hozhat, hiszen sajnos – mint az autópiacon – sok a régebbi gép, melyeknek nagyobb az energiafogyasztása, így szennyezőbben működnek. Egy szemléletes példával élve, az újrahasznosítás első lépcsőfokának számító Rapid műanyagdarálók legújabb szériája akár 80 százalékkal kevesebb áramot használ, mint a korábbi modellek, pedig a svéd gyártó eddig is ügyelt a környezetre – emelte ki Konkoly-Thege Máté.

Komoly segítséget jelent a hazai iparnak az állami támogatás

– A válság megoldásában komoly szerepe lesz az állami beavatkozásoknak is, a munkahelyek megtartása mellett az ipar versenyképességének segítése is elkerülhetetlen, utóbbira kiváló választ ad a HIPA támogatása, mely a hazai géppark modernizálását is segíti. Cégünk szakértői, akik a támogatások lehívásának teljeskörű lebonyolítását is vállalják, úgy látják, hogy a folyósítások felgyorsultak, ami kiemelten fontos a válságidőszakban.



Az uniós és nemzeti törekvések fókuszában a fentiek mellett a környezetvédelem áll (remélhetőleg megfelelő súllyal), mely a körkörös gazdaság megteremtését kell, hogy jelentse, amiben szintén fontos szerepet kapnak az új gépek. A Humusz Szövetség által a közelmúltban közzétett , az adórendszer átalakításával az újrahasznosítást ösztönző lépések jó irányt jelenthetnek. Szerencsére ki lehet jelenteni, hogy egyre több olyan vállalkozás jön létre hazánkba, ami direktben az újrafelhasználást segíti elő vagy éppen olyan termékeket hoz létre, ami környezetszennyezőket vált ki – mondta el a Thege Plastic Kft. ügyvezetője.

Kevesebb új műanyagra van szüksége a modern fröccsöntőknek

– Egy modern műanyagfröccsöntőnek jóval nagyobb százaléknyi újrahasznosított műanyagot kell tudnia használnia. Ebben a fejlesztési dimenzióban is évek óta ádáz küzdelem folyik a gyártók között, és ki kell jelenteni, hogy a kínai cégek itt is utolérték az európai és japán konkurenciát. Éppen ezért várhatóan a kínai gépgyártás nem sínyli majd meg a válságot, például az árérzékenyebb Kelet-Európai piacok, ahol az olcsó munkaerő további beruházásokat hozhat, komoly felvevőpiac lehet.

Partnereink, mint a műanyagfröccsöntő óriás, a ChenHsong és az ipari robotokat gyártó Efort, csak hetekre állt le a legszigorúbb kínai lépések alatt, de még ez sem okozott kiesést, alkatrészhiányt. A válság által kiváltott rendeléscsökkenés miatt sok helyen még a határidők is lerövidültek. A kínai lezárásokat követően rendelt robotok pedig még március vége előtt Magyarországra értek. Európai, amerikai és japán partnereinknél is hasonlókat tapasztaltunk, így kijelenthető, hogy nem az ipari szereplőkön fog múlni a válságból való kilábalás – zárta gondolatát Konkoly-Thege Máté.