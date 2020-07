Már közel 20 százalékot nőtt az arany árfolyama idén

1870 USA dollár felett jár az arany unciánkénti árfolyama. A nemesfém az év első felében a világ legnagyobb értéknövekedését produkáló befektetési eszköze volt, árfolyama 16,8 százalékot emelkedett 2020-ban. A jelenlegi világgazdasági helyzetben akár rekordmagas árfolyamot is hozhat – derül ki az év innovatív terméke díjjal kitüntetett BlockBen szakértőjének elemzéséből.



A koronavírus-világjárvány hatása drámai: az IMF szerint idén 4,9 százalékkal csökken a világgazdaság, folyamatosan növekvő munkanélküliség mellett. A gyorsabb, V alakú gazdasági kilábalás helyett ráadásul a legtöbb elemző ma már U alakú, lassabb visszarendeződést prognosztizál, de az esetleges újabb fertőzéshullámok miatt a W alakú, több visszaeséssel járó modell is elképzelhető.

A fertőzéses esetszámok emelkedése, a romló gazdasági kilátások, a gyengélkedő USA dollár (USD), valamint a kormányok és központi bankok gazdaságélénkítő lépései egyaránt szerepet játszanak abban, hogy továbbra is rendkívül magas a kereslet a menekülőeszközök, így az arany iránt is. A jegybankok a gazdaságok stabilizálása, stimulálása érdekében agresszív kamatcsökkentésbe kezdtek, valamint jelentős aranyvásárlásba – ez is a nemesfém árának további emelkedéséhez vezet.

„2020 első felében az arany értéknövekedése messze meghaladta minden más befektetési eszközét: 16,8 százalékot emelkedett az ára USD-ben számolva, egy év alatt pedig meghaladja a 30 százalékot az árfolyam növekedése. Ez annak köszönhető, hogy míg más szektorok folyamatosan csökkentek a világjárvány miatt, arannyal igyekeztek mérsékelni a kockázatukat” – mondja Bodnár Viktor, a BlockBen vezérigazgatója. A magyar tulajdonú cég 2018-ban kapta meg az év innovatív terméke díjat a szingapúri Crypto Currency Expón, tavaly pedig BlockBenPay nevű innovatív fizetési megoldása bekerült a FinTechShow 10 legizgalmasabb digitális pénzügyi újdonsága közé. A BlockBen saját arany alapú termékeivel kapcsolatban is jelentős kereslet-növekedést tapasztal: júliusban 23 százalékkal nőtt a kereslet a júniusi hónaphoz képest a 100 százalék aranyletéttel rendelkező termékük iránt.Az arany unciánkénti árfolyama a napokban lépte át az 1870 USD-t; utoljára 2011 augusztusában és szeptemberében járt a lélektani 1900 dolláros szintnél, egészen pontosan 1896 dollárnál. Elemzők – köztük a BlockBen szakértői is – a jelenlegi világgazdasági helyzetben a lehetséges forgatókönyvek között említik az árfolyamrekordot a következő időszakban.

