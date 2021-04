Már a MOM Parkban is elérhetők az E.ON töltői

Áprilistól 16 új töltőponttal várják az elektromos autók tulajdonosait a MOM Park bevásárlóközpont parkolójában. A központ a korábbi töltőik cseréjével és a további új töltőkkel a megnövekedett ügyféligényekre reagált, hiszen az országos trendet követve a MOM Park látogatói közül is egyre többen rendelkeznek elektromos autóval. A nyilvános töltőket az E.ON telepítette és üzemelteti, és a DrivE.ON applikáción keresztül vehetők igénybe az alkalmazásban megszabott tarifáért. Az energiacég az itt elhelyezett e-töltőkkel együtt már közel 160 nyilvános töltőállomással rendelkezik.

Magyarországon az elmúlt egy évben a töltések száma 25 százalékkal, míg az erre fordított energia 30 százalékkal nőtt a nyilvános töltőállomásokon: tavaly összesen 7,1 gigawattóra (GWh) energiával „tankolták meg” autóikat a nyilvánosan elérhető töltőkön az elektromos autót vezetők. Ez derült ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemrég végzett kutatásából. A környezettudatos közlekedés és az e-mobilitás népszerűsítésében, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kialakításában az E.ON évek óta partnere a cégeknek, így a most átadott, MOM Parkban telepített töltőkkel együtt már közel 160-ra nőtt az energiacég által üzemeltetett nyilvános e-töltőállomások száma. Az autósok ráadásul az E.ON töltőin megújuló forrásból származó, teljes mértékben zöld energiával tölthetik autóikat.

„A minket körülvevő új energiavilágban kulcsfontosságú szerepet kapott az elektromos autózás, melyhez kapcsolódóan a szolgáltatások terén az élen járunk. Mindig örömmel tölt el bennünket, ha olyan partnerekkel dolgozhatunk, akik velünk együtt nyitottak a legújabb, legmodernebb zöld megoldásokra és élnek a technológiai fejlődés kínálta előnyökkel, melyhez mi a szakértelmet biztosítjuk” – mondta el az együttműködés kapcsán Sváb Kata, az E.ON E-mobilitási vezetője.

A MOM Park bevásárlóközpontban nemcsak a korábbi töltőket cserélték ki, de bővítették is az elérhető töltők számát a központ mélygarázsában, a P1 és a P2 szinteken.

„A MOM Park számára fontos a fenntarthatóság és a vásárlói igények teljes körű kiszolgálása, ezért is döntöttünk az elektromos töltőállomások bővítése és korszerűsítése mellett. A környezettudatos közlekedés vásárlóink körében is népszerű, amiben partnerek szeretnénk lenni; immár 16 korszerű töltőponton biztosítjuk a töltés lehetőségét elektromos autóval érkező látogatóink számára a bevásárlóközpontban való tartózkodás ideje alatt, ezzel is közösen ügyelve környezetünkre” – tette hozzá Szegedi Anna, a MOM Park marketing és PR igazgatója.

Az új töltőket az E.ON üzemelteti és a DrivE.ON mobilalkalmazáson keresztül vehetők igénybe a mindenkor érvényes tarifa ellenében. A DrivE.ON app számos kényelmes megoldást tartalmaz, amelyek megkönnyítik és tervezhetővé teszik az elektromos autóval közlekedők életét. Az alkalmazásban az autósok térképen kereshetik meg a töltőállomásokat és azonnal ellenőrizhetik is, hogy azok szabadok-e. Ha esetleg már foglalt, az applikációban található chatfunkció segítségével a töltőt éppen foglaló autóstól meg is érdeklődhetik, meddig használja az adott töltőpontot. Az alkalmazásban a fizetés kapcsán is több rugalmas megoldás közül választhatnak a felhasználók, így például akár az utólagos, havi elszámolás lehetőségével is élhetnek.

Bővebb információ a tarifáról és a fizetési lehetőségekről itt olvasható:

https://www.eon.hu/hu/e-mobilitas/driveon/toltes-arak.html