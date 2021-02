Már 8 forintért is szól a fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi hatóságnak kötelező közzétennie határozatait. Ezek tanulságosak lehetnek, hiszen kiderül, hogy pontosan mit is vizsgálnak a fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrei. Nem mindig persze, mivel egyik határozat megnyitható, a másik nem. Most éppen 2.947 lenne terítéken. Belelapoztunk.

Ennyit mutatott a számláló január 15-én is, az utolsó feltöltés időpontja véletlenszerű lapozgatásunk nyomán úgy tűnik, január 11 volt. Annak próbáltunk utánajárni, mit is vizsgálnak a fogyasztóvédelmi ellenőrök a részleteket is bogarászva. Véletlenszerűen választottunk határozatokat, néha viszont belebuktunk a “fájl nem található” visszajelzésbe, azaz a határozat nem volt megnyitható a fogyasztóvédelem honlapján.

2020-ban egyébként 19 ezer szolgáltatót ellenőrzött a fogyasztóvédelem, és 10 ezer hatósági eljárás indult. A kormányhivatalok (ők a fogyasztóvédelmi hatóság 2020 márciusa óta, nem a járási hivatalok) 3 ezer esetben egymilliárd forintot meghaladó bírságot róttak ki jogsértő vállalkozásokra, legtöbb alkalommal árfeltüntetési, szavatossági és jótállási szabályok megsértése miatt.

Persze, volt, ahol mindent rendben találtak az ellenőrök és ha találtak is hibát, a kisebb súlyúak esetében csak tiltottak, vagy éppen a hiba javítására köteleztek. Bírság is volt beszámolójuk szerint, aminek összege egyébként 15 ezer forinttól indul, az árbevétel legfeljebb 5%-a lehet, a kisebb vállalkozásoknál 5 millió, nagyobbaknál 500 millió forint erejéig. Az elektronikus szolgáltatásoknál az ismételt esetekben 200 ezer forint az alsó bírsághatár, ami a a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 2 milliárd forintot is elérhet.

8 forint is számít

A határozatok lapozgatása azt mutatja, hogy a fogyasztóvédelmi ellenőrök a legapróbb hibának is utánajárnak, és rögzítik is a jegyzőkönyvekben, határozatokban. Volt miből szemezgetni, igyekeztünk a lényegre, a tanulságra összpontosítva idézni a határozatokból. Figyelemmel arra, hogy nem minden határozat nyitható meg, az elmarasztalt vállalkozásokat nem nevezzük meg, így nem lenne igazságos. És volt amikor büntettek, volt amikor nem:

Egyik bolt: csemege kolbász esetében a csomagoló anyag belemérésre került a termék súlyába, mely 26,- Ft többletköltséget eredményezett a fogyasztó számára, (kötelezés lett a vége),

Másik bolt: A háti táska kifizetésekor az ellenőrzési jegyzőkönyv szerint az eljáró szakügyintézők megkérdezték az eladó pénztárost, ha a termék meghibásodik, akkor mennyi időn belül lehet minőségi kifogást bejelenteni. Az eladó azt válaszolta, hogy 3 hónap a garancia. Megállapítást nyert, hogy az üzletben a szavatossági igényérvényesítési határidőről megtévesztő tájékoztatást adtak a fogyasztóknak, (bírság: 40 ezer forint),

Egyik bolt: A joghatással járó méréshez használt – jelölés nélküli – digitális mérleg kapcsán megállapítottam, hogy az ellenőrzés időpontjában hitelesítéssel nem rendelkezett, kötelezettség előírása, a tömegre értékesített mangalica kolbász és mangalica szalonna termékek esetében, azok egységára nem került feltüntetésre, (kötelezés),

Másik bolt: A hatósági ellenőrzés során megállapításra került, hogy a próbavásárolt CC Indasa maszkoló szalag 50m/48 mm terméket 1.070,- Ft-ért értékesítették, azonban az árjelző címkén 1.010,- Ft volt feltüntetve. A polcban hagyott kiírás a fogyasztó szempontjából megtévesztő, mely jogsértés 60,- Ft többletszámítást eredményezett. Továbbá megállapításra került, hogy 6 féle egységár feltüntetésre kötelezett termék esetében az egységár nem került feltüntetésre, (kötelezés),

Egyik bolt: Az ellenőrzés során 10 darab 10 féle termék próbavásárlására került sor, 2.390,- Ft összértékben, mely fizetett összegről a 0147/00034 sorszámú nyugta került átadásra és az eladó a visszajáró összeget pontosan adta vissza. 3 termék esetében összesen 66 Forint vásárlói megkárosítás keletkezett. 4 termék esetében nem tüntették fel az egységárakat, (kötelezés),

Egyik bolt: A próbavásárolt 0,452 kg tömegű falusi csípős kolbász (egységár: 1990,- Ft/kg) 907,- Ft eladási áron került felszámításra. A termék visszamérése során a csomagolóanyag belemérése miatt 0,456 kg került felszámításra. A termékért 899,- Ft-ot kellett volna fizetni, így a fogyasztó hátrányára 8 Ft eltérés volt megállapítható, (kötelezés),

Másik bolt: A hatóság munkatársai próbavásároltak tömegre értékesített 20 dkg hájas kiflit (eladási feltüntetett ár: 2.800,- Ft/kg), összesen 560,- Ft értékben. A 0619/00010 sorszámú nyugta átadásra került, a visszajáró összeg megfelelő mértékű volt. Bemutatkozást követően a Hatóság munkatársai vissza szerették volna ellenőrizni a próbavásárolt termék kiszolgálási mennyiségét csomagoló anyag nélkül, de a joghatással járó méréshez használt digitális mérleg nem volt hiteles, hitelessége lejárt, (kötelezés),

Egyik bolt: – 1 db ingyenes termékmintát vettek az üzletben értékesítésre kínált alumínium fellépőből. A függőleges terhelés vizsgálata során a vizsgálóállványra helyezett minta alsó lépcsőjét és fellépőlapját is középen terhelték. A 2600 N erő alkalmazása közben a lépcső összeroskadt, (forgalomból kivoná),

Másik bolt: Az alábbi termékek egységára nem volt írásban feltüntetve: 1 db próbavásárolt és további 7 db értékesítésre kínált 140 g töltő tömegű, 150 g nettó tömegű csemegekukorica (eladási ára: 170,- Ft/db), 1 db próbavásárolt és további 1 db értékesítésre kínált 700 g kiszerelésű csemege ketchup (eladási ára: 780,- Ft/db), 1 db próbavásárolt és további 10 db értékesítésre kínált 500 g kiszerelésű 8 tojásos házi jellegű szélesmetélt száraztészta (eladási ára: 650,- Ft/db), 1 db próbavásárolt és további 6 db értékesítésre kínált 500 g kiszerelésű 8 tojásos házi jellegű nagy kocka száraztészta (eladási ára: 650,- Ft/db), 1 db próbavásárolt és további 8 db értékesítésre kínált 85 g kiszerelésű pörkölt, sózott földimogyoró (eladási ára: 300,- Ft/db), 1 db próbavásárolt és további 15 db értékesítésre kínált 50 g kekszes szeletek karamellával (eladási ára: 190,- Ft/db), 1 db próbavásárolt és további 6 db értékesítésre kínált 100 g tejcsokoládé (eladási ára: 400,- Ft/db), 1 db próbavásárolt és további 20 db értékesítésre kínált 125 g kiszerelésű tejcsokoládéval mártott keksz (eladási ára: 430,- Ft/db), (kötelezés)

Egyik bolt: a vállalkozás alkalmazottja alkoholtartalmú italt értékesített 18. életévét be nem töltött fiatalkorú számára, (bírság: 75 ezer forint),

Másik bolt: alkalmazottja alkoholtartalmú italt értékesített 18. életévét be nem töltött fiatalkorú számára, (bírság 15 ezer forint),

Egyik bolt: A Vállalkozó részére megtiltja, hogy tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt szolgáljon ki, (bírság 200 ezer forint),

Másik bolt: A hatósági ellenőrzés során megállapításra került, hogy 1 féle egységár feltüntetésre kötelezett termék esetében az egységár nem került feltüntetésre, 1 féle termék esetében az egységár nem megfelelően került kiszámításra, valamint 1 féle termék esetében nem a ténylegesen fizetendő eladási ár került feltüntetésre, (bírság 30 ezer forint),

Egyik bolt: s a jogszabályi előírásoknak megfelelően a fél adag ételek eladási árát tüntesse fel, (kötelezés),

Másik bolt: Led luftballon gyermekjáték esetében a LED-es egység textiltasakja könnyen eltéphető, így hozzáférhetővé válik az egység, amelyből a rögzítő fül felhajtásával a gombelemek kivehetővé válnak, ami a fulladás és a lenyelés közepes kockázatú veszélyével jár, (gyermekjáték forgalomból kivonása),

Egyik bolt: az üzletben a 14.999 forintért próbavásárolt elektromos seprűhöz átadott jótállási jegyen nem volt feltüntetve a termék gyártási száma, (50 ezer forint bírság),

Másik bolt: A próbavásárolt italok hiteles mérőeszközzel történő visszamérése során tapasztaltuk, hogy a kért 1 dl rosé bor esetén csak 0,89 dl, az 1 dl Irsai Oliver esetén pedig 0,86 dl volt a kiszolgált mennyiség. További hiányosságként tapasztaltuk, hogy a vásárlók könyvének elhelyezése nem volt megfelelő, mivel az a pult mögött egy polcon volt egy tartóban, így nem volt jól látható és könnyen hozzáférhető helyen (kötelezés),

Egyik bolt: A fogyasztó a vállalkozás által üzemeltetett honlapról rendelt egy íjász pólót és egy női táskát, melyek vételárát a 28.190 Ft-ot előre kifizette, de nem kapott semmit. Gyakorolta elállási jogát, de a pénzét se kapta vissza. A Békéltető Testület az ügyben tárgyalást tartott, ahol a Vállalkozás nem jelent meg, együttműködési kötelezettségének nem tett eleget, (30 ezer forint bírság)

Másik bolt: a jogszabályi előírásoknak megfelelően az értékesítésre kínált termékek eladási árát tüntesse fel, továbbá minden esetben tájékoztassa előzetesen a fogyasztót arról, hogy az adott termék betétdíjas terméknek minősül, valamint a betétdíj összegéről.

(blokkk.com)