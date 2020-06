MÃ¡jusban stabil forgalom mellett emelkedtek az Ã¡rfolyamok a BÃ‰T-en

Májusban az előző hónapokhoz képest nyugodtabb kereskedést és enyhén emelkedő árakat hozott a gazdasági és társadalmi visszarendeződés a nemzetközi tőkepiacokon és a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) is, alapvetően pozitív tendenciák érvényesültek. Az áremelkedést elsősorban az OTP és a 4iG vezette, a BUX 35 181 pontról, 35 876 pontig emelkedett – közölte a BÉT szerdán az MTI-vel.

Az azonnali részvényszekció májusban 257,8 milliárd forintos összesített forgalmat ért el. Ez nem érte el az előző hónap 364,9 milliárdos forgalmát, illetve a bázis 260,3 milliárd forintos értékét – közölték, hozzátéve: a befektetők zöme aligha bánta a visszafogottabb kereskedést, ami szintén a megelőző időszak hektikusabb hangulatának csillapodását jelezte. Ugyanez látszott a napi átlagos kereskedési érték alakulásában is: a májusi 12,9 milliárd forintos érték alacsonyabb, mint az áprilisi 18,2 milliárd forint, ugyanakkor meghaladta az egy évvel korábbi 11,8 milliárd forintos forgalmat. A tőkepiacokon az egyes gazdasági ágazatokat érintő mentőcsomagokat és likviditáspumpákat is pozitívan fogadták a befektetők.



Az elemzés szerint a májusi kereskedés koncentrált volt a BÉT-en: az OTP 140,39 milliárd forintos kereskedési értékkel a részvénypiaci forgalom 54,5 százalékát adta. A három vezető kibocsátó egyaránt ebben a hónapban publikálta első negyedéves gyorsjelentését, amely sok szempontból rendkívüli volt, mert a koronavírushoz kapcsolódó hatásokat tükrözött, így gyógyszerraktározást, kisebb üzemanyag-fogyasztást, banki moratóriumot. Ezt láthatóan tudták a befektetők is, akik a Richter Gedeon vártnál jóval erősebb, de az OTP, illetve a Mol veszteséges gyorsjelentését is érdemi reakció nélkül vették tudomásul.Az OTP a hónap utolsó kereskedési napján 9095 forinton zárt, 4,7 százalékkal alacsonyabban áprilisi záróértékénél.Sokat emelkedett viszont a 4iG, amely sorra jelentette be üzleti sikereit. Az informatikai cég havi forgalma (7,4 milliárd forint) is magas volt, ezzel a kibocsátó ezúttal megelőzte a Magyar Telekom 3,4 milliárd forintos kereskedési aktivitását.A Mol forgalma 48,6 milliárd volt májusban, árfolyama 2,1 százalékkal csökkent, 2000 forinton zárta a hónapot.A Magyar Telekom ára nem változott, 400 forint maradt. A Richter árfolyama 43,3 milliárd forintos forgalomban 0,7 százalékkal 6935 forintra nőtt.A befektetési szolgáltatók forgalmi listáját ismét a Wood & Company. vezette (83,7 milliárd forintot duplikált forgalom), maga mögé utasítva az Erstét (78,9 milliárd forint) és a Concorde Értékpapírt (68,7 milliárd forint) – közölte a BÉT.(MTI)