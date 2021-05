Májusban már a válság előtti szinten állt a GKI konjunktúraindexe

A GKI konjunktúraindexe az áprilisi, példátlanul nagy emelkedés után májusban sokkal kisebb, de azért jelentős lépést tett felfelé, s ezzel elérte tavaly februári, vagyis a járvány előtti szintjét – ismertette a GKI Gazdaságkutató az MTI-vel.

A GKI által, az Európai Unió támogatásával végzett felmérés szerint májusban a GKI konjunktúraindexe az áprilisi mínusz 6,8 pontról mínusz 2,6 pontra javult. A fogyasztói bizalmi index az előző havi mínusz 24,5 pontról mínusz 18,3 pontra, az üzleti mínusz 0,6 pontról plusz 2,9 pontra emelkedett májusban.

A közleményben kiemelték: a felmérés szerint az üzleti várakozások utoljára 2019 végén voltak ilyen optimisták.

Az üzleti szférában minden ágazat várakozása javult, immár kissé több az összességében optimista, mint a pesszimista cég; az egyetlen kivétel a kereskedelmi ágazat – jelezte a GKI. Jelenleg a legoptimistábbak az építőipari és az ipari cégek, a legnagyobb májusi hangulatjavulás pedig a szolgáltató szektorban következett be – tették hozzá.

Az iparban érezhetően javult az elmúlt időszak termelésének és a rendelésállománynak a megítélése, de az export-rendeléseké nem változott – hívták fel a figyelmet. Ugyancsak kedvezőbbnek látták a válaszolók a készlethelyzetet és minimálisan a termelési kilátásokat is.

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága az áprilisi látványos javulás után összességében nem változott, csak az iparban erősödött – mutatott rá a GKI. Továbbra is minden ágazatban több cég készül a létszám bővítésére, mint csökkentésére – fűzték hozzá utalva arra, hogy az emberek munkanélküliségtől való félelme negyedik hónapja csökken.



Az áremelési törekvés minden ágazatban erősödött, májusban a kereskedelmi cégek többsége áremelésre készült – ismertette a gazdaságkutató. Arra is kitért, hogy a fogyasztók inflációs várakozása is jelentősen nőtt.A GKI fogyasztói bizalmi index az áprilisi látványos növekedést követően májusban lassulva, de jelentős ütemben emelkedett. A lakosság saját pénzügyi helyzetét és jövőbeni megtakarítási képességét az áprilisinál sokkal kedvezőbbnek értékelte, s javulónak látta a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is – tájékoztattak.(MTI)