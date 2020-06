Május végén startolt a Marcel, a Publicis Groupe AI vezérelt platformja Magyarországon

Egyedülálló módon egyesíti a szaktudást a technológiával a Publicis Groupe mesterséges intelligencia alapú platformja, a Marcel, ami lehetővé teszi, hogy a szervezet 83 000 nemzetközi munkatársa egyetlen közös talent-poolként működjön, és minden projektre az arra legalkalmasabb szakemberekből álló csapat állhasson össze. A világ harmadik legnagyobb marketingkommunikációs cége a koronavírus-járvány miatt a tervezettnél korábban, április végén indította el új innovációját először az Egyesült Államokban, hogy ebben a kritikus időszakban egyedülálló és a lehető legmagasabb szintű támogatást biztosítsa ügyfeleinek. Május végétől pedig a cégcsoport minden országában, így Magyarországon is elkezdődött a bevezetés.

A Publicis Groupe határokon átívelő talent-poolja maximálisan igazodik az ügyfelek igényeihez, és minden helyzetben világszínvonalú megoldásokat nyújt azáltal, hogy egyesíti a kreatív, stratégiai és technológiai szaktudást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Publicis Groupe Hungary magyar munkatársai akár az amerikai piacon is kamatoztathatják tapasztalataikat, és fordítva: a budapesti leányvállalat sok nemzetközi szakemberrel működhet együtt, hogy ügyfeleiknek a lehető legmagasabb színvonalú kiszolgálást nyújtsa. A Marcel a Microsoft AI és a Knowledge Graph technológiáit egyesítve rendszerezi és szűri 83 000 munkavállaló több mint 1 200 egységen belül termelt adatait.

A vállalat a koronavírus-járvány miatt a vártnál hamarabb indította el a programot, hiszen minden eddiginél fontosabb, hogy a távolról dolgozó munkatársak közti kapcsolat zökkenőmentes legyen. Először az Amerikai Egyesült Államokban tesztelték az AI technológiát, május végére pedig a globális cégcsoport minden tagjánál, így a Publicis Groupe Hungary-nél is elkezdődött a bevezetésA Marcel nemcsak az ügyfélélményt maximalizálja, hanem a vállalaton belül is korlátlan információáramlást és összeköttetést biztosít. Sőt elérhető a felületen egy „koronavírus tudás-tartalombázis”, amely a világ összes országára vonatkozó riportokat és analitikákat tartalmaz.

De hogyan működik ez majd a magyar piacon?

A rendszer tulajdonképpen egy „elismerés” alapú platform, ahol a munkalehetőségek – jobs és gigs – megjelennek. Ezekre azok a kollégák jelentkezhetnek, akiknek egy adott időszakban van extra kapacitása és a képességeik alapján a feladatra dedikálhatók. Egy-egy nemzetközi projekten való részvétel azoknak a kollégáknak ad kiugrási lehetőséget, akiknek a teljesítménye és tehetsége indokolja ennek a különleges lehetőségnek a kiaknázását.



Az ügynökség dolgozói így nemzetközi tapasztalatra tehetnek szert, új területeken és feladatokban próbálhatják ki magukat, alakíthatják személyes fejlődésüket, miközben a motivációjukat és elkötelezettségüket is meg tudják őrizni. „Az ügynökségi munka mindig nagyon feszített és megterhelő, de az is nagyon fontos, hogy a kollégáknak nemzetközi szakmai fejlődési lehetőséget tudjunk biztosítani, és hosszú távon meg tudjuk tartani őket egy-egy feladatkörben, miközben a megújulásra is lehetőséget biztosítunk. Természetesen a magyar piacon felmerülő feladatok is meg fognak jelenni idővel a felületen, de mindez nem azt jelenti majd, hogy a magyar ügyfelek drágább szolgáltatást kapnának, ha például egy nemzetközi kolléga csatlakozik egy feladathoz. A csapat, a szakértelem és szaktudás szintje növelhető tovább ezzel a megoldással” – mondta Sásdi Helga, a Publicis Groupe Hungary vezetője.

Publicis Groupe Hungary: A majdnem 100 éves párizsi székhelyű Publicis Groupe Holdings a világ legrégebbi, vezető kommunikációs vállalata, amely több mint 100 országban működik összesen 83 ezer munkatárssal. Magyarországon 1993-ban nyitott full service reklámügynökséget. Jelenleg hét ügynökséget tömörítő első adatalapú integrált ügynökségként a Publicis Groupe Hungary (cégbíróságon bejegyzett neve alapján MMS Communications Hungary Kft.) ernyőmárkaként összefogja a Saatchi & Saatchi Budapest, a Leo Burnett, a Publicis, a Publicis Emil, a Zenith, a Starcom és a Performics ügynökségek munkáját, miközben 40 országnak szállít egyedi kommunikációs megoldásokat Budapestről.