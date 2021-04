Május elsején akár 28 Celsius-fok is lehet

Napsütés is lesz a hétvégén, de sokfelé szeles és csapadékos idő lesz a jellemző. Ezzel együtt meleg várható, május elsején néhol akár 28 Celsius-fokot is mérhetnek, vasárnap délutántól azonban jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.

Pénteken több órára kisüt a nap, de továbbra is többfelé – legkisebb eséllyel a Kisalföldön – lehetnek záporok, zivatarok. Estére csökken a csapadék. Napközben többfelé lesz élénk, néhol erős a szél, amely zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat.

Zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

A legalacsonyabb hőmérséklet pénteken 9-14, a legmagasabb 18-25 fok között alakul.



Szombaton, május elsején is több helyen számítani lehet záporra, zivatarra, de napsütéses időszakok is lesznek. A szél sokfelé lesz élénk, zivatarban viharos. A hajnali 7-14 fokról délutánra 19-28 fokig emelkedhet a hőmérséklet (a déli megyékben várhatók 25 fok fölötti maximumok, az északkeleti határ közelében lesz a hűvösebb).Vasárnap több órára kisüt a nap, de továbbra is több helyen előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, sokfelé – nem csak zivatarok környezetében – viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 9-16 fok lesz. Napközben 19-27 fok valószínű – olvasható az előrejelzésben, amelyben hozzátették: vasárnap délután északnyugat felől gyors, jelentős lehűlés várható.(MTI)