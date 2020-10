Magyarországon nyitja meg első külföldi irodáját az R4S

Magyarországon nyitja meg első fióktelepét a lengyel R4S üzleti- és pr-tanácsadó cég – jelentette be a magyarországi vállalat csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten a társaság alapító tulajdonosa.

Igor Janke közölte, hogy az R4S elkötelezett Közép-Európa sikere mellett, és úgy véli, hogy a politikai szövetséggel párhuzamosan a gazdasági együttműködést is erősíteni kell. A budapesti beruházást az is indokolta, hogy a magyar gazdaság a visegrádi államokéval együtt gyorsabban fejlődik az európai átlagnál, és a világ legtöbb térségénél – tette hozzá.

A társaság vezetője elsősorban azt szeretné elősegíteni, hogy a magyar cégek megjelenhessenek Lengyelországban, a lengyelek pedig Magyarországon. A két ország vállalati aktivitását más államokban is ösztönöznék, miképp a nemzetközi vállalatok tevékenységét is a közép-európai piacokon. Igor Janke elmondta, hogy az R4S már most is jelentős külföldi tapasztalatokkal rendelkezik. A lengyelek mellett dolgoztak már együtt amerikai, német, francia, brit, izraeli partnerekkel is, az alapítás óta eltelt 5 évben mintegy 150 vállalatnak segítettek kihasználni a lengyel piacban rejlő lehetőségeket.



A cégnek Varsóban több mint 50 szakember dolgozik, és abban bíznak, hogy hosszabb távon a térség vezető tanácsadói lehetnek.Budapest után a következő állomásuk Prága lesz, majd további országok jöhetnek, így a helyi viszonyokat és adottságokat jól ismerő tanácsadói hálózat idővel egész Közép-Európára kiterjedne. Igor Janke abban is bízik, hogy a budapesti fióktelepük rövid időn belül éppen olyan eredményes lesz, mint az R4S otthoni tevékenysége.(MTI)