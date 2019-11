Magyarországon is elérhető lesz 2020-tól a környezetbarát E10-es üzemanyag

Nő a biológiai eredetű összetevők aránya az üzemanyagokban január 1-jétől, az intézkedéssel Magyarország csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz – mondta Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Az államtitkár felidézte, hogy a benzinbe és a dízel üzemanyagba keverendő, megújuló energiaforrásnak minősülő, biológiai eredetű összetevők kötelező, legkisebb összevont mértéke 6,4 százalékról 8,2 százalékra nő. A 95-ös benzin bioetanol-aránya legalább 6,1 százalék lesz.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára elmondta, hogy az átállás már decemberben elkezdődik. A töltőállomásokon kicserélik a matricákat, a 95-ös benzint E10-es matrica is jelzi az eddigi E5-ös helyett.

A magasabb bioetanol-tartalomra való váltás több európai uniós országban megtörtént, és a tapasztalatok szerint nem okozott műszaki problémát – hangsúlyozta a főtitkár, hozzátéve, hogy esetleg régi típusú gépkocsiknál lehet szükség a járműre vonatkozó előírások ellenőrzésére.

Kaderják Péter kiemelte: az E10-es üzemanyag bevezetése csökkenti Magyarország energiafüggőségét. Emelkedik a motorbenzin itthon előállított biokomponens tartalma, ami csökkenti a kőolajimportot, másrészt a gyártási folyamat során keletkező biogázok hasznosításával csökkenthető a földgázbehozatal is.









A bioetanol mintegy 70 százalékos üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítást ér el a fosszilis motorbenzinhez képest – mutatott rá az államtitkár. Kitért arra is, hogy a bioetanol-gyártásban jelentős az innovációs potenciál, a hazai biofinomítók folyamatosan fejlesztenek.

Az átállás lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország éljen a földrajzi adottságaiból adódó versenyelőnnyel, az itthon megtermelt takarmánykukorica alapanyagból, az itthon előállított bioetanollal valósítsa meg a hazai piacon az E10 bevezetését – hangsúlyozta Kaderják Péter. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mindez komoly piaci előnyt jelent a hazai agráriumnak, illetve a magyar gazdáknak.

Az ásványolaj szövetség főtitkára jelezte, a benzinkutakon továbbra is elérhetőek lesznek az E5-ös, tehát az alacsonyobb bioüzemanyag részarányú, magasabb oktánszámú prémium motorbenzinek, amelyekre a jogszabály nem vonatkozik.

Grád Ottó közölte azt is, hogy az E10-es benzin használatával a járművek fogyasztásában nem lehet majd változást érezni.

Kaderják Péter kérdésre válaszolva elmondta: a tárca figyelemmel fogja kísérni az árak alakulását.(MTI)