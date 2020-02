Magyarországon először élesben is elindul a nyílt bankolás

Négy hónapja léptek életbe az Európai Unió második pénzforgalmi irányelvének (PSD2) nyílt bankolással kapcsolatos rendelkezései, és a Számlázz.hu az egyike annak a négy fintech cégnek, amely megszerezte a Magyar Nemzeti Banktól az ún. AISP engedélyt, melynek értelmében – az ügyfelek hozzájárulása után – harmadik félként hozzáférhet az ügyfelek banki adataihoz. Most pedig hazánkban először élesben is elindul a nyílt bankolás: az online számlázó autokassza rendszerébe mostantól a K&H Bank több mint 120 000 vállalkozói és nagyvállalati ügyfele is becsatlakozhat, megspórolva ezzel akár heti több órányi munkát.

Óriási változások a pénzforgalmi szolgáltatásokban

Az elkövetkező néhány év óriási változásokat hozhat a pénzforgalmi szolgáltatások terén. Az EU irányelveknek megfelelően a bankok kötelesek megfelelő környezetet biztosítani az engedélyekkel rendelkező szolgáltatók számára ahhoz, hogy – amennyiben az ügyfél engedélyt ad erre – az online folyószámláira vonatkozó számlainformációk elérhetők legyenek: a számlaegyenleg és pénzforgalmi tranzakciós adatok.

Végre Magyarországon is elindul élesben a nyílt bankolás

Ugyan tavaly mind a tizennégy hazai bank megnyitotta tesztkörnyezetét az Európai Unió PSD2 irányelvének érvényesítéséhez, az első négy hónapban mégsem indult el aktívan a nyílt bankolás az országban. Most azonban végre az egyik legnagyobb hazai bank ügyfelei beléphetnek a bankolás jövőjébe: a K&H Bank lehetővé teszi a nyílt bankolást számlatulajdonosai számára. A Számlázz.hu autokasszának nevezett szolgáltatásával összekapcsolt banki adatok ennek köszönhetően egyszerre leegyszerűsítik és pontosabbá teszik az adminisztrációs folyamatokat. A szolgáltatás az online számlázók piacán egyedülálló, és akár heti több órát is spórolhatnak az ügyfelek.





„Nyilvánvaló, hogy a nyílt bankolás komoly hatással lesz az életünkre, és vezető pénzügyi szolgáltatóként természetes, hogy a K&H minél előbb meg kívánja ragadni az új irányelvben rejlő lehetőségeket. Számunkra ez természetes, mindennapi jelenség, hisz üzleti stratégiánk egyik sarokköve a digitalizáció és az innováció. Éppen ezért minden területen keressük az innovációkat, és nagy örömünkre szolgál, hogy a Számlázz.hu segítségével most kisvállalkozói és vállalati ügyfeleink számára tudunk olyan megoldást nyújtani, mellyel könnyebbé és gördülékenyebbé tehetjük mindennapjaikat. Reményeink szerint ezzel a megoldással ügyfeleink olyan értékes időt spórolnak majd meg hétköznapjaikban, melyet üzletük továbbfejlesztésére, felvirágoztatására fordíthatnak” – mondta el Kökény Roland, a K&H Bank kkv szegmens marketing vezetője.

Már vártuk az autokasszát

A Számlázz.hu az autokasszának nevezett szolgáltatást három évvel ezelőtt indította el a MagNet Bankkal közösen. A nyílt bankolás lehetővé tette, hogy a legnagyobb hazai bankok egyikével, a K&H-val is létrejöjjön az együttműködés, így már több tízezer hazai vállalkozás szabadulhat meg napi/heti többórányi adminisztrációs tehertől. A Számlázz.hu tervei szerint a közeljövőben további bankok csatlakozhatnak majd a szolgáltatáshoz – feltéve, ha az adott pénzintézet interfésze ezt lehetővé teszi. A szolgáltatásra pedig van igény: a számlázóprogram korábbi felmérése szerint a megkérdezettek több mint 60 százaléka használná az autokasszát, ha lenne erre lehetőség a bankjánál.

„Három éve keressük azt a következő bankot, amelynek nem csak gondolkodásmódja nyitott ügyfelei igényeire, de informatikai rendszerét is hajlandó megnyitni több tízezer vállalkozó felé. Nagy öröm, hogy ez Magyarország egyik vezető bankja, a K&H lett. Sokat nyerhet ezzel a magyar a mikro- és kisvállalkozók széles rétege – gyakorlatilag bárki, akinek vállalkozása van” – mondta Stygár László, a Számlázz.hu szolgáltatásfejlesztési vezetője.

Nyílt bankolás a gyakorlatban

Mostantól, ha beérkezik egy utalás a vállalkozás bankszámlájára, akkor az átutaláshoz tartozó számla az online számlázóprogramban automatikusan kifizetett állapotra vált. Tehát nem kell hosszú perceket tölteni egyetlen bizonylat kézzel történő adminisztrációjával, mert a rendszer ezt megteszi helyettünk, mivel a tranzakció adatai (összeg, kifizetés dátuma) automatikusan megjelennek a Számlázz.hu-ban. Ha pedig a díjbekérő alapján érkezik utalás a bankszámlára, és még nem tartozik hozzá számla, akkor a rendszer azt automatikusan kiállítja és elküldi a vevőnek. Összességében így akár heti több munkaórát is megspórolhatnak azok a vállalkozók, akik a nyílt bankolás mellett döntenek, de a könyvelők számára is nagy segítség lesz az autokassza: amennyiben a könyvelőprogram online adatkapcsolattal rendelkezik a Számlázz.hu-val, akkor a kifizetettség adatai ott is automatikusan megjelennek.

