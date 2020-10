Magyarország legnagyobb élelmiszeripari beruházását indítja el a Nestlé Bükön

Közel 50 milliárd forint értékű beruházás veszi kezdetét a Nestlé Hungária büki gyártóközpontjában, amely a világ több mint 50 országát látja el állateledellel. A modern magyar piacgazdaság egyik legnagyobb, a pandémia miatt kialakult válsághelyzet ellenére megvalósuló élelmiszer-feldolgozóipari beruházása 160 új munkahelyet is jelent majd a térségben, miközben tovább erősíti a magyar nemzetgazdaság regionális teljesítményét. Az ünnepélyes alapkőletételen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

A 2010 és 2019 között több lépcsőben végrehajtott kapacitásbővítések hatására több mint félezer új munkahelyet teremtett Bükön a Nestlé Hungária, összességében 43 milliárd forintnyi beruházott összeggel, aminek eredményeként a büki gyár lett az egyik legnagyobb és legjelentősebb állateledel gyár Európában. Bükön mára jelentős részben automatizált gyártósorok működnek, a világviszonylatban is egyedülálló technológia részeként közel 50 robot teljesít szolgálatot. A termelés 85 százalékát exportálják, így a Nestlé PURINA® több mint 400 milliárd forint értékű állateledelt juttatott el Bükről az elmúlt tíz évben a világ 50-nél is több országának piacaira. A legutóbbi, alig három évvel ezelőtti büki Nestlé beruházás során, a mintegy 20 milliárd forintból felépített új üzemmel Magyarország lett a Nestlé állateledel-gyártásának kelet-közép-európai központja.

„A mostani, 140 millió eurós, vagyis 50 milliárd forintos fejlesztéssel újabb fejezetet nyitunk cégünk történetében, mely nem csak a Nestlé Hungária eddigi legnagyobb beruházása lesz, de a hazai élelmiszeripari beruházások közül is kiemelkedik” – mondta Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója. A hazai modern piacgazdaság élelmiszer-feldolgozóiparának legnagyobb beruházásával a büki állateledel gyár kapacitása újabb 30 százalékkal nő, ezáltal az egység nem csupán a globális cégcsoporton belül erősíti tovább pozícióját, hanem nemzetgazdasági hozzájárulása is emelkedni fog. A bővítést követően a büki gyár kapacitása a napi 5 millió termék előállítását is meghaladhatja, így naponta több mint 70 kamion mennyiségű állateledel kelhet útnak Európa szinte minden országába, Észak-Afrikába, a Közel- és Távol-Keletre, Ausztráliába és Új-Zélandra. A most induló fejlesztésnek köszönhetően 160 új munkahely jön létre és 33 ezer négyzetméternyi új épülettel bővül az üzem, amivel a büki állateledel gyár a nyugat-magyarországi régió egyik legnagyobb termelőegységévé is válik.

„Örömmel köszöntöm a közelmúltban, összesen 843 millió forintos beruházással felfejlesztett ipari parkunk első lakóját, a Nestlé Purina állateledel gyárának új beruházását” – mondta Dr. Németh Sándor, Bük város polgármestere. Hozzátette: „az állateledel gyár nem csupán a térség munkavállalóinak jelent munkahelyeket, hanem valódi piacra jutási esélyt ad a mezőgazdasági vállalkozóknak, akik a Nestlé szigorú minőségbiztosítási elvárásaihoz igazodva képessé válnak rá, hogy a helyben megtermelt élelmiszeripari alapanyagokat más gyártóknak is értékesítsék.”

Noszek Péter ügyvezető háláját fejezte ki Bük város önkormányzatának, amiért az elmúlt években meghozott vállalkozásbarát döntéseivel, és a beruházáshoz alkalmas, fejlett infrastruktúrával rendelkező iparterület kialakításával járult hozzá ahhoz, hogy a Nestlé Hungária Bükön folytathatja bővítéseit.

A Nestlé Hungáriáról: A világ legnagyobb, több mint 150 éves élelmiszeripari vállalata 189 országban van jelen világszerte. A svájci vállalat Magyarországon három gyárában (Szerencsen, Diósgyőrön és Bükön), illetve budapesti központjában összesen több mint 2400 embert foglalkoztat, akik a jobb életminőség és az egészségesebb jövő megteremtéséért dolgoznak nap, mint nap.

A Nestlé közel 30 éve van jelen Magyarországon, jelenleg a legnagyobb svájci befektető és munkáltató hazánkban. Az új beruházással immár 150 milliárd forintot meghaladó értékben fektet be itthon és továbbra is hosszú távú hazai jelenléttel tervez.

A szerencsi gyár a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalpor-gyártó és -töltő üzeme. Évente 40 ezer tonna kávé- és kakaópor készül, amely 30 országba kerül kiszállításra.

A diósgyőri gyár a Nestlé egyetlen, kizárólag üreges figurák gyártására specializálódott üzeme a világon, ahol 120 millió darab csokoládéfigura készül évente. Ezeket a termékeket több mint 20 országba exportálja a vállalat.

A cégcsoport állateledel-gyártásának kelet-közép-európai központja, a büki PURINA® gyár 2018-ban ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. Termékei a világ több mint 50 országába jutnak el Bükről.

A Nestlé Hungária beszállítóinak többsége magyar vállalkozás, amelyek évente összesen 54 milliárd forintértékben adnak el termékeket és szolgáltatásokat a Nestlé globális hálózatának.