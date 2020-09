Magyarország első alumínium dobozos tejeskávé üzemét adta át Szikszón a HELL

Alumínium dobozos tejalapú italok gyártására alkalmas új töltőüzemmel bővült a HELL ENERGY Magyarország Kft. szikszói gyárkomplexuma. A 8 milliárd forint értékű beruházásnak köszönhetően ezentúl már itthon – 100 százalékban magyar tej felhasználásával és magyar munkaerő bevonásával – készül a HELL ENERGY COFFEE jegeskávé termékcsalád, amely alig egy év alatt vált hazai piacvezetővé kategóriájában. Az ünnepélyes keretek között ma átadott üzemmel együtt a vállalat gyártási kapacitása meghaladja a napi 8 millió darabot.

A HELL ENERGY Magyarország Kft. hazánk egyik ledinamikusabban fejlődő vállalata. A cég első termékcsaládja, a 2004-ben bevezetett és hazánkban rekordgyorsasággal piacvezetővé vált HELL energiaital mára már 5 kontinens több mint 50 országában van jelen. A portfólió 2013-ban a XIXO jegesteákkal, majd a XIXO szénsavas italokkal bővült, melyek prémium összetevőikkel az üdítőitalok új generációját képviselik. A vállalat 2019 nyarán dobta piacra a HELL ENERGY COFFEE márkát, amely az elmúlt két hónap kutatási adatai alapján már piacvezető­* az itthon kapható, előrecsomagolt jegeskávék között. A három változatban – Latte, Capuccino és Slim Latte – elérhető kávés italokat ez idáig bértöltésben, Németországban gyártotta a vállalat. Tavaly novemberben kezdődött meg az új, 11.880 m2-es alapterületű, legkorszerűbb technológiával felszerelt üzem építése, mely a jövőben helyet ad az aludobozos, tejalapú italok gyártásának. A 50 százalékban állami támogatásból megvalósult, összesen 8 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a legszigorúbb higiéniás szabályok betartása mellett készülhet óránként 50.000 doboz prémium jegeskávé a HELL szikszói gyárában. Az üzem elindításával a vállalat 50 új munkahelyet teremt az egyik leghátrányosabb régióban. Az első hazai alumínium dobozos tejeskávé üzemet Varga Mihály pénzügyminiszter adta át, aki beszédében kihangsúlyozta: „A magyar gazdaságnak szüksége van olyan hazai cégekre, amelyek nemzetközileg is elismert márkát, magyar brandet képviselnek. Ha a „magyar termék” kifejezésnek akkora rangot szerzünk. hogy az már önmagában biztosíték a piac számára, ebből minden magyar cég, így a teljes nemzetgazdaság is profitálhat.”

A tejalapú italok készítése speciális folyamat, amelyet a lehető legszigorúbb előírások mentén végeznek. A HELL a már pasztőrözötten érkező, 100 százalékban hazai tejet dolgozza fel, így a késztermék összesen három alkalommal esik át hőkezelésen. A legmagasabb szintű élelmiszeripari szabályok betartása és a kiváló alapanyagok felhasználása garantálják a HELL-től megszokott, magas minőséget.

„Csúcstechnológiával felszerelt új tejeskávé gyárunk átadásával az immáron több mint 50 országban jelen lévő HELL energiaital mellett a HELL ENERGY COFFEE jegeskávé termékcsaládunk is Magyarországon, magyar tejből, magyar munkaerő igénybevételével készülhet, és hazánkból indulva globális sikerekre törhet. Bízunk benne, hogy az alig egy évvel a piaci bevezetését követően júniusra hazai piacvezetővé vált ENERGY COFFEE márkánk világszerte kedvelt energiaitalunk nyomdokaiba léphet, és bontakozó nemzetközi sikerét a most induló saját gyártásunk tovább erősíti!” – mondta el Csereklye Barnabás, a HELL ENERGY Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Az ENERGY COFFEE már jelenleg is 20 országban érhető el, többek között Horvátországban, az Egyesült Királyságban és Görögországban – ez utóbbiban még Magyarországnál is rövidebb idő alatt vált piacvezetővé. A saját gyártásnak is köszönhetően a közeljövőben újabb országokban lesz kapható a hazai tej felhasználásával, valódi Arabica és Robusta kávékivonattal, tartósítószer nélkül készített prémium minőségű jegeskávé. A termékeket ráadásul hamarosan, az italszektorban egyedüliként, a legzöldebb, legalább 75 százalékban újrahasznosított alumíniumból készült dobozban kínálja majd a gyártó.

A HELL ENERGY-ről

A HELL ENERGY a világ egyik legdinamikusabban fejlődő FMCG márkája, melynek termékeit elsősorban Európa és Ázsia országaiban értékesítik. A HELL ENERGY 2004-ben családi vállalkozásként indult Magyarországon, és jelenleg is családi multiként működik, ugyanazzal a tulajdonosi körrel, amely alapította a márkát. Rekordidő – alig négy év – alatt hazánk piacvezető energiaital-márkája lett, majd kiváló koncepciónak és sales stratégiának köszönhetően a HELL ma már világszerte több mint 50 országban elérhető, és piacvezető többek között Bulgáriában, Magyarországon, Romániában, Bosznia-Hercegovinában, Szlovákiában, Horvátországban, Görögországban, Ciprusban is. A vállalat 2017 óta nem csupán az italok töltését, de a termékek csomagolásának gyártását is házon belül végzi saját tulajdonú, legmodernebb eszközökkel felszerelt, QUALITY PACK alumínium italdobozgyárában, így egyedülálló stratégiai pozícióval rendelkezik a szektorban.

2018-ban a HELL ENERGY mérföldkőhöz érkezett: első globális reklámkampányát a hollywoodi sztár, Bruce Willis közreműködésével forgatta, amely kampány 2020-ban is folytatódott: az energiaital mellett a 2019-ben bevezetett HELL ENERGY COFFE jegeskávét Bruce Willis és a Despacitoból ismert, világszép Zuleyka Rivera népszerűsítette.

A HELL ENERGY sikerének két legfontosabb alappillére a kivételes minőség, valamint a nagyszerű ár-érték arány.

*A Nielsen piackutató 2020. júniusi adatai alapján, mely a teljes hazai kiskereskedelemben realizáló forgalmat monitorozza érték, mennyiség és darabszám tekintetében. A kiskereskedelmi index nem terjed ki a vendéglátóipari egységek forgalmára.