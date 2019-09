Magyarország egyik legeredményesebb befektetésévé vált a Magyar Állampapír Plusz

A várakozások felett teljesít a Magyar Állampapír Plusz, június óta mintegy 2000 milliárd forintért vásárolt a lakosság az új megtakarítási formából – tájékoztatta az MTI-t Varga Mihály pénzügyminiszter.

A Magyar Állampapír Plusszal (MÁP+) az egész ország jól jár, a magyar emberek számára kiemelkedő hozamot kínál, egyúttal Magyarország stabilitását is erősíti – mondta el Varga Mihály kiemelve, hogy a legfrissebb adatok szerint a júniusi bevezetése óta több mint 1981 milliárd forintot jegyeztek az új állampapírból. Mint mondta: a lakossági állampapíroknak köszönhetően a központi költségvetés adósságának a devizaaránya – az Államadósság Kezelő Központ nyilvántartása szerint – 2011. évi 52 százalékról 2019. július végére már 18,4 százalékra csökkent, így jelentősen mérséklődött az ország külső sérülékenysége. A kedvező folyamat – miszerint a magyar emberek ilyen nagy mennyiségben vásárolják az új állampapírt – azt jelenti, hogy bizalommal vannak az ország jövője iránt – tette hozzá a tárcavezető.



A MÁP+ amellett, hogy képes lehet az újonnan keletkező jövedelmeket is a megtakarítások felé terelni, a lakosságnál lévő készpénzállományt is csökkentheti – értékelte az eddigi jegyzési adatokat Varga Mihály.Felidézte, hogy a magyar gazdaság szereplői több mint 6000 milliárd forint készpénzt tartanak, ami a GDP 14 százalékát teszi ki. Ez nemzetközi és régiós összehasonlításban is magas, amelynek csökkentésében áttörést érhet el az új állampapír.A pénzügyminiszter szerint a MÁP+ a készpénzben tartott megtakarítással szemben azért is előnyösebb, mert magas kamatozású, adómentes, továbbá a legbiztonságosabb befektetési lehetőség, hiszen a tőke teljes összegére, valamint a kamatokra teljes körű az állami garancia.(MTI)