Magyar termelők piacra jutását segíti a SPAR

Finiséhez érkezett a tavaly elindult Hungaricool by SPAR termékinnovációs verseny: a nyertes termékekkel idén március végétől találkozhatnak a vásárlók a vállalat 34 INTERSPAR áruházában és az online shopban. Az üzletlánc az egyedülálló programjával – tekintettel a koronavírus világjárványra – fontos segítséget nyújt a magyar agráriumnak és feldolgozóiparnak.

A magyarországi kereskedelemben egyedülálló a SPAR – az Agrármarketing Centrum (AMC) szakmai együttműködésével megvalósuló – kezdeményezése, amely a hazai termékinnovációkat támogatja. A Hungaricool by SPAR tavalyi versenye során a szervezők a fenntarthatóságot is szem előtt tartó, kreatív élelmiszereket kerestek. Az eredeti ízkombinációjú, újszerű és ötletes termékek a hazai forgalomban már megtalálhatóak, ám széles körben még nem érhetőek el, a legjobbnak ítélt fejlesztéseknek ezért nagy előrelépést jelent, hogy 2020. március végétől az összes – jelenleg 34 – INTERSPAR áruház kínálatába veszi azokat, és a SPAR online shopjában is megtalálhatóak leszek.

A segítség különösen nagy jelentőséggel bír a mostani időszakban, a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek kezelésének hatásfokát minden olyan megoldás és intézkedés növeli, amely a termelés és gazdálkodás javítását célozza.

„Fontos stratégiai célunk, amit a jelenlegi helyzet sem ír felül, hogy az áruházainkban egyre nagyobb teret kapjanak a minőségi magyar élelmiszeráruk. A magyar gazdák és családi vállalkozások, a magyar agrárium és feldolgozóipar melletti érdemi elkötelezettségünket bizonyítja, hogy vállalatunk napi fogyasztási cikk beszerzése több mint 90%-ban hazánkban működő cégek által valósul meg. A csaknem 300 vállalkozást megmozgató Hungaricool by SPAR innovációs verseny azon kiemelt koncepciónk része, hogy a hazai termelők partnerei legyünk. Hiszünk a magyar kisvállalkozások erejében és tehetségében, és örömmel tölt el, hogy a hipermarketeink vásárlóit kiváló, színvonalas, új magyar termékekkel ismertethetjük meg” – mondta Maczelka Márk a SPAR kommunikációs vezetője.

Az áruházlánctól a 2019-ben legkiválóbbnak minősített nyolc termékinnováció minden támogatást megkap, hogy a piacra jusson, minél jobb hatékonysággal, minél szélesebb vevőközönséghez jusson el. A vállalat a jelenlegi helyzet kihívásai közepette ezzel is segíteni tudja a magyar élelmiszeripari kisvállalkozásokat.

A nyertes vállalkozásoknak nyújtott támogatás összetett: a forgalmazás mellett a nyertesek marketing és üzleti támogatást is kapnak a SPAR szakmai csapatától.

A szakmai zsűri által legígéretesebbnek tartott termékek az Országos Mezőgazdasági Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) tavalyi rendezvényén szállhattak versenybe. A közülük legjobb árufejlesztések – általános kereskedelmi és marketing-felkészítést követően –az áruházlánci beszállítói tevékenységet elősegítő féléves mentorprogramon vettek részt. A Hungaricool by SPAR Mentor Programban a piacismereti tudásátadás kiterjedt minden területre, úgy mint marketing, piackutatás, beszerzés, vállalati/vállalkozási jog, minőségismeret és minőségirányítás, logisztika, pénzügy. A tréningen olyan – külsős és belsős – mentorok is részt vettek, akik a logisztika, a diszpozíció, a beszerzés vagy a termékdesign-tervezés terén járatosak.

A kellőképpen figyelemfelkeltő árukihelyezésekről a SPAR kifejezetten erre a célra tervezett egyedi termékhűtőkkel és állványokkal gondoskodik. A vállalat termékinnovációs programjában összesen 58 munkatárs működött közre a marketingtől kezdve a beszerzés és logisztika területén át a jogi és pénzügyi szegmensig.

A verseny hivatalos weboldala a www.hungaricool.hu