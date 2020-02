Magyar startup nyerte a fődíjat egy német pitchversenyen

A YourAnastomosis nyerte meg a németországi Észak-Rajna-Vesztfália legnagyobb pitch versenyét Düsseldorfban csütörtökön, a Digital Demo Day-en, ahol a magyar digitális egészségügyi startup az NRW Bank felajánlásából 3000 eurós fődíjban részesült.

A Startup Campus powered by HEPA üzletfejlesztési program keretében összesen négy magyar startup vett részt Észak-Rajna-Vesztfália legnagyobb startup rendezvényén. A januári előválogatót követően a YourAnastomosis mellett a HubScience is bejutott a legjobb 16 cég közé, aminek köszönhetően a big data szegmensben is érdekelt bőrápolási multi, a Beiersdorf AG figyelmét is felkeltette. Ugyancsak eredményes volt a HajtásPajtás rendszerét fejlesztő Packageez részvétele, ők a Bringboo.de személyében következő németországi szállitmányozó partnerüket találták meg.

A hivatalos programon kívül a Kinepict innovatív angiográfiai képalkotó technológiáját egy helyi korház, a Lucas Krankenhaus radiológus és kardiológus szakembereinek mutathatta be. Az orvosi gárda pozitív visszajelzése alapján márciusban az együttműködés konkrét esettanulmányok vizsgálatával folytatódik.





A magyarországi cégekkel Dr. Hittner Hanna főkonzul a helyszínen egyeztetett a régióban tervezett jövőbeli export tevékenység szakmai támogatásáról. A németországi üzletfejlesztési program 2020. tavaszi félévének első állomásán részt vett a Valor Hungariae is, hogy a hosszú távú és folyamatos exportpiaci jelenlét feltételeit egyeztesse a résztvevő magyar vállalkozásokkal. A helyi programot szervező regionális akcelerátor DigiHUB ügyvezetője, Peter Hornik is kiemelt figyelmet szentelt a magyar delegáció tagjainak, nagyban segítve ezzel a német-magyar üzleti és technológiai kapcsolatok fejlődését.