Magyar Posta: az alapbéren felül 8,5 milliárd forintot fordítanak a dolgozók keresetének növelésére az idén

A Magyar Posta az idén az alapbéren felül, egyszeri kifizetések formájában 8,5 milliárd forintot fordít a dolgozók bérhelyzetének javítására – mondta a társaság vezérigazgatója szombaton Budapesten sajtótájékoztatón.

Schamschula György hozzátette, a dolgozók egyszeri kifizetésben eddig áprilisban részesültek, a kifizetések következő időpontja pedig december.

A hétfőn folytatódó bértárgyalásokon azonban ezeken felül javaslatot tesznek egy újabb, egyszeri kifizetésre, amelyet a vállalat tervei szerint augusztusra időzítenének.

A Magyar Posta vezérigazgatója közölte, az augusztusi kifizetések összegszerű meghatározásánál fontos szempont lesz, hogy az egyes munkavállalók hány évet töltöttek már el a cégnél. A társaságnál 28 ezer ember dolgozik.

A postásszakszervezetek szombaton délelőtt demonstrációt tartottak a postát felügyelő nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irodája előtt, a rendezvényen petíciót is átadtak Máger Andrea munkatársának.

A dokumentumot négy postásszakszervezet elnöke – Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet, Andrássy Tiborné, a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége, Ádám István, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége és Tusz Ferenc, a Kézbesítők Szakszervezete vezetője – írta alá.



“A postai érdekképviseletek elfogadhatatlannak tartják, hogy 2020-ban a Magyar Posta menedzsmentje nem tervez általános alapbérfejlesztést megvalósítani a postai munkavállalók körében” – olvasható a szakszervezetek által átadott petícióban.A demonstráción felszólaló postásszakszervezeti vezetők mind elmondták, hogy 10 százalékos alapbérfejlesztést tartanak szükségesnek, az egyszeri bérkifizetéseket nem tudják elfogadni.A petícióban a minisztertől követelték, hogy “a postai alkalmazottak alapbérének 10 százalékos növelésére kifizethető bértömeget (2020. januártól visszamenőleges hatállyal és az egyszeri juttatáson felül) az üzleti tervtől eltérően – ha kell, külön források bevonásával engedélyezze.A demonstráción résztvevőket Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke és Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke is támogatásáról biztosította.Palkovics Imre szerint a bértárgyalásokon az európai uniós postai irányelvben meghatározott korlát miatt nem tudnak megállapodni a felek, hiszen az irányelvben meghatározott összegnél a magyar állam nem adhat nagyobb mértékű támogatást, mert ez a lépés kötelezettségszegési eljárást vonna maga után.Ezért – mondta a szakszervezeti vezető – Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordultak, járjon közbe az irányelv felülvizsgálásáért, hogy ez minél gyorsabban megtörténjen.Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója is beszámolt erről a problémáról sajtótájékoztatóján, és elmondta, hogy az Európai Bizottság a magyar állam és a szakszervezetek megkeresésére is úgy válaszolt, hogy az irányelv felülvizsgálatára még várni kell. Ez pedig azt jelenti, hogy tagállami hatáskörben többlet támogatás nem adható a Magyar Postának – szögezte le.A Szakszervezetek demonstrációján a résztvevők sípoltak és szakszervezeti zászlókkal vonultak fel, valamint táblákat emeltek a magasba, “Fogytán vannak tartalékaink, fogytán van a türelmünk” és “Csak azt kérem, ami jog szerint jár nekem” felirattal. A résztvevők rendőri felvezetéssel érkeztek meg a Batthyány térről a Vám utcába a miniszter irodája elé, ahol a teljes útkereszteződést elfoglalták.(MTI)