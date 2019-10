Magyar fejlesztők tervezik a legújabb robotikai eszközöket

Tovább bővíti magyar csapatát a fejlesztésekben is úttörő dán robotikai vállalat

A robotikai cégek térnyerése eddig soha nem látott mértéket öltött, a globális piacon naponta jelennek meg újabb és újabb innovatív vállalatok. Míg mostanáig általában Kínára, Japánra vagy az Amerikai Egyesült Államokra tekintettünk, mint kiemelkedő technológiai szereplőkre, újabban Európa is helyet kap a meghatározó régiók sorában.

Dánia harmadik legnagyobb városa, Odense néhány év alatt az európai robotfejlesztés központjává vált, jelenleg közel 300 robotikai start-up otthona.

A robotikai iparág úttörőit pedig magyar szakembergárda is támogatja: híres feltalálóink sorába is felzárkózhatna az a hazai fejlesztői csapat, amely néhány éve a magyar fővárosban dolgozik az odense-i központú, de globális piacot lefedő, dán OnRobot leginnovatívabb robotikai termékein.

Kreatív alkotói munka Budapest szívében

Az OnRobot A/S 2018 júniusában jött lére három innovatív end-of-arm tooling (intelligens, robotkar végére szerelhető végszerszám) vállalat (az amerikai Perception Robotics, a magyar OptoForce, és a dán On Robot) összeolvadásából, annak érdekében, hogy tovább gyorsítsa az együttműködő robotok (azaz a cobotok) folyamatos piaci térnyerését. A vállalat tavaly egy további robotikai céget is megvásárolt, a Purple Robotics-ot, 2019 áprilisában pedig a Blue Workfoce-ot. A dániai központ ellenére az OnRobot fejlesztéseinek meghatározó része jelenleg is Magyarországon történik, a fúziót megelőző szakembergárda változatlan, stabil közreműködésével.

Igazi kreatív mérnöki munka folyik a fővárosi RnD központban, a csapat a prototípustól egészen a késztermék kivitelezésig részt vesz a munkában, hardver- és szoftverfejlesztéseken is dolgoznak. Ez ritkaságnak számít hazai körülmények között, más, itt működő fejlesztői központokra ugyanis inkább a végrehajtás jellemző. Az OnRobot legnagyobb fejlesztői bázisa a budapesti, a vállalatnak jelenleg nincs olyan terméke a piacon, amelynek kialakításában ne vett volna részt a hazai csapat. Jelenleg 11 különböző termék található az OnRobot portfóliójában , a vállalat egy-két éven belül azonban 50-re tervezi növelni a termékek számát! A fejlesztések természetesen a nemzetközi csapattal közösen történnek (Los Angeles, USA és Odense valamint Aalborg, Dánia), gyakoriak ezért a szakmai kiutazások, a tudásmegosztás.

A legújabb robotikai termékek – magyar kézből

A hazai fejlesztők olyan termékeken dolgoztak, mint például az OnRobot RG2-FT Grippere, a világ első intelligens fogója, beépített erő- és nyomatékérzékelőjének köszönhetően képes látni és érezni is a munkadarabokat. De a NASA-val közösen kifejlesztett Gecko Gripper is sikertörténetnek tekinthető. A gecko gripping technológiát eredetileg a NASA laboratóriumában fejlesztették ki azzal a céllal, hogy üzemen kívüli műholdakat és egyéb űrszemetet gyűjtsenek be vele, valamint, hogy a Nemzetközi Űrállomáson alkalmazzák. A technológia továbbfejlesztésének köszönhetően a Gecko Gripper az űrtechnológia mellett az ipari területeken is alkalmazható, mely során óvatosan vesz fel különböző tárgyakat különleges tapadó technológiájának köszönhetően. A Gecko fogószerkezet mikroméretű finom szálak millióit használja, amelyek a szilárd van der Waals-erők segítségével tapadnak a felülethez — a gekkók ugyanezzel a módszerrel tudnak mászni.

A fejlesztő csapat különösen büszke arra a tudásra, amelyet a szenzorok kapcsán tudhat magáénak. Ilyen például a HEX erő/nyomaték szenzor, amely egy emberi kéz érzékenységét és ügyességét képes visszaadni. Az érzékelővel a bonyolult polírozó, csiszoló, vagy egyéb összeszerelő jellegű feladok is könnyedén kezelhetők, melyeknél a kívánt eredmény elérése érdekében alapvető fontosságú a pontos orientáció és a kifejtett erővel kapcsolatos visszajelzés. Az erő- és nyomaték-beállításokkal rendelkező szenzorok rendkívül hatékonyak az ilyen alkalmazásoknál a bútorok, hajók, elektrotechnikai eszközök és repülőgépek gyártása során.

Tovább bővíti fejlesztői csapatát a vállalat

A hazai központ létesítésének és fenntartásának egyik fő indoka a hazai szakembergárda kiemelkedő szakmai képesítése és stabil jó teljesítménye volt. 2019 januárjától az RnD központ vezetését Beskid Vilmos vette át, aki 25 évig az Ericsson Magyarország munkáját segítette, az utóbbi 5 évben az Ericsson 1500 fős budapesti kutatás-fejlesztési központjának igazgatója volt.

„Komoly üzleti és termékfejlesztési terveink vannak az elkövetkező néhány évre vonatkozóan, továbbra is a robotikai iparág úttörői kívánunk maradni és ehhez a magyar RnD központot bővítenünk kell. Terveinket szakmai kíváncsisággal rendelkező mérnök és informatikus kollégákkal közösen tervezzük megvalósítani, ilyen munkatársakat keresünk most.” – mondta Beskid Vilmos – „A robotikai iparágban robbanásszerű fejlődés várható az elkövetkező néhány évben, melynek az OnRobot is része, többek között ez motivált abban, hogy csatlakozzam én is a vállalathoz. Úgy gondolom, ha ilyen ütemben fejlődünk, Magyarország egyik kiemelkedő kutató-fejlesztő munkahelye lehetünk.”

Az OnRobot jelenleg 20 fős csapatának bővítését tervezi, céljuk, hogy néhány éven belül megsokszorozzák a dolgozói létszámot.

Az OnRobot-ról

Az OnRobot székhelye a dániai Odensében található, End-of-Arm Tooling hardver és szoftver technológiákat kínál, főként együttműködő robotokhoz (kobotokhoz) és könnyűsúlyú ipari robotokhoz. Az OnRobot a 2015-ben Bilge Jacob Christiansen és Ebbe Overgaard Fuglsang által alapított On Robot cégből alakult. Az OnRobot fogókat, érzékelőket és egyéb kobot felszereléseket integrál annak érdekében, hogy megkönnyítse a technológia alkalmazását olyan területeken, mint a csomagolás, minőség-ellenőrzés, anyagmozgatás, gépkezelés, összeszerelés és hegesztés. A vállalat tervei között szerepel az új technológiák vásárlása és fejlesztése, globális támogatással alátámasztva. Dániai központján kívül az OnRobot jelenleg Németországban, Szingapúrban, Spanyolországban, Lengyelországban, Kínában, az Egyesült Államokban, Malajziában és Magyarországon is rendelkezik értékesítési irodákkal. További információért kérjük, látogasson el a www.onrobot.com weboldalra.