Magyar cég a világ 10 legjobb Drupal-fejlesztője között

A világ TOP tíz Drupal-fejlesztője között a hetedik helyen áll az Integral Vision, amely webes termékek fejlesztésével és működtetésével foglalkozik; a magyar cég megoldásait belföldön a kultúra, az egészségügy, az oktatás és a kereskedelem területén is használják – közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

A Drupal egyike a legelterjedtebb nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszereknek, amely rendkívül rugalmas tervezést és kiépítést tesz lehetővé, segítségével az adott webhely könnyen testre szabható.

A közleményben ismertetik, hogy a Clutch.co platform összesítése szerint az Integral Vision lett a világ 7. legjobb Drupal fejlesztője. A Clutch.co a világ egyik legnagyobb adat alapú beszerzéstámogató platformja, amely több mint 200 000 szolgáltatót listáz több mint 500 kategóriában. A szolgáltatók értékelése objektív, hiszen elsősorban az ügyfelek visszajelzései alapján történik, de a sorrendet a munkatapasztalat és a piaci jelenlét is befolyásolja.

Az Integral Vision vállalkozást 2009-ben hozta létre Kulcsár Zsolt, tájékoztatása szerint jelenleg 12 alkalmazottat, 12 alvállalkozót és két robotot foglalkoztat.



Az Integral Vision ügyvezető igazgatója szerint sikerükben nagy szerepe volt annak, hogy a koronavírus-járvány nyomán kialakult helyzetben nyilvánvalóvá vált: az intézmények számára létfontosságú, hogy honlapjaikat rugalmasan tudják átalakítani.Példaként említette, hogy amikor a múzeumokat egyik napról a másikra be kellett zárni, az intézmények honlapjain is más funkciók lettek a lényegesek. Kulcsár Zsolt tájékoztatása szerint a Magyar Nemzeti Múzeum, a Ludwig Múzeum, a Hagyományok Háza és a Petőfi Irodalmi Múzeum is az Integral Vision partnere, így a Drupal keretrendszer segítségével mindegyik múzeum honlapját átalakították.Így az új funkciók kiépítésére, élesítésére nem kellett egy új oldalt fejleszteni, hanem viszonylag kis befektetéssel át lehetett alakítani a szerkezetet. A múzeumok a megváltozott környezetben szinte változatlanul tudták kiszolgálni az érdeklődőket az online megoldások alkalmazásával, mint amilyen az online tárlatvezetés, digitális pedagógiai segédanyagok. Amint visszatér a “normál” élet, az intézmények oldalait ugyanilyen gyorsan, rugalmasan át tudják majd alakítani az adott igénynek megfelelően – mutatott rá az ügyvezető.Tájékoztatása szerint az egészségügyben a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézettel és a Bethesda gyermekkórházzal, az oktatás területén a Zanza.tv videós oktatóportállal, a kereskedelemben pedig webshopokkal szerződtek.A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 2020-as lezárt üzleti évben az Integral Vision nettó árbevétele 178,6 millió forint volt, míg egy évvel korábban 154,37 millió forint volt. A cég tavaly 802 ezer forint nyereséggel zárt, 2019-ben pedig 249 ezer forint volt az adózott eredménye.(MTI)