Magas az újonnan induló cégek száma, de a vállalkozókedv még nem elég a sikerhez

Hazánkban sokak számára vonzó opció az alkalmazotti lét helyett saját ötletük megvalósításán dolgozni, és vállalkozást indítani. Ez abból is látszik, hogy a járvány- és a gazdasági helyzet ellenére tavaly a cégalapítások száma gyakorlatilag megegyezett a 2019-es, rendkívül magas értékkel. Ahhoz azonban, hogy az új cégek a járványhelyzet következtében előállt körülményekhez sikeresen tudjanak alkalmazkodni, a szakértői segítség mellett erős elkötelezettségre és egyedi ötletre van szükség – állítja a hamarosan induló Cápák között üzleti showműsor egyik befektetője, Moldován András.

Hazánkban sokan nyitottak arra, hogy belevágjanak saját ötletük megvalósításába. Az Opten Informatikai Kft. információi alapján ugyanis tavaly összesen 28 665 cégbejegyzést tettek közzé, amely gyakorlatilag megegyezik a 2019-es, rendkívül magasnak számító adatokkal, amely a járványhelyzet kapcsán kialakult gazdasági helyzetben különösen biztató. Emellett a cégtörlések száma csökkent: 2020-ban összesen 29 978 céget töröltek, ami 14 százalékkal alacsonyabb, mint a 2019-es érték. „Azt látjuk, hogy a vállalkozói kedv folyamatosan növekszik, az azonban kérdéses, hogy az újonnan alapított cégek hosszú távon képesek lesznek-e profitot termelni. A mostani helyzet ugyanis az eddig megszokottnál is nagyobb gyorsaságot és rugalmasságot követel meg. Ehhez a folyamatos újratervezéshez többek között széles körű piaci rálátásra és objektív döntéshozási képességre van szükség, amit leginkább szakértők segítségével lehet elérni. A hozzánk forduló cégeknek, a több mint 120 ezer vállalkozói ügyfelünkkel folytatott együttműködésre alapozva egyedi, személyre szabott megoldást tudunk nyújtani, mivel a kisvállalkozásoktól egészen a középvállalkozásokig, minden szektorban van tapasztalatunk, és jól ismerjük egy vállalkozás különböző fázisainak valamennyi kihívását” – ismertette Kökény Roland, a Cápák közöttben bemutatkozó vállalkozásokat mentoráló K&H Bank kkv marketing és támogatás vezetője.

A siker receptje: elszántság és elkötelezettség

A szakértői támogatás nem az egyetlen feltétele a sikernek. „Azt gondolom, hogy senki sem lehet jobb üzletember annál, mint amilyen ember valójában, tehát én nem a cégbe, hanem az emberbe fektetek. Éppen ezért az első, ami kiemeli az eredményes cégeket a többi közül, az a csapattagok személyisége, értékrendje, a vállalkozáshoz és az élethez való hozzáállása. Ahogy sok múlik azon is, hogy egy vezető mennyire elszánt, elkötelezett az iránt, amit csinál” – foglalta össze gondolatait Moldován András, a Cápák között egyik befektetője, a műsorban általa sikeresnek értékelt vállalkozások jellemzői kapcsán. A mentor emellett megosztotta az előző évadok tapasztalatait is, amik a Cápák között üzleti showműsorba jelentkezők, valamint azok számára is hasznosak lehetnek, akik nem tőkebefektetést szeretnének, hanem az a céljuk, hogy profi vállalkozóvá váljanak. „Elengedhetetlen, hogy olyan innovatív megoldást dolgozzon ki a csapat, amihez nagyon ért, és nem tudja bárki könnyen lemásolni. Azt is figyelni szoktam, hogy mekkora esély van arra, hogy a cég, az ötlet nemzetközi szinten is eredményes legyen. Ehhez arra van nagy szükség, hogy ne csak az adott termékre, fejlesztésre, hanem a számvitel, marketing és értékesítési területekre is egyaránt fókuszáljanak a vállalkozások” – tette hozzá Moldován András.

„A versenyzők pénzügyi mentoraként, már harmadik alkalommal támogatjuk a Cápák között üzleti showműsorban bemutatkozó vállalkozásokat az okos pénzügyi döntések meghozatalában. Szerencsére a csapatok sokat fejlődtek ezen a téren, ezért arra számítunk, hogy a február 25-én induló 3. évadban is számos innovatív megoldás közül választhatjuk majd ki a K&H az innovációért különdíj nyertesét. Emellett a műsor alatt, a vállalkozó kedvű nézőknek is hasznos tartalmakat kínálunk. Az uzletetide.hu oldalon többek között ahhoz adunk szakmai segítséget, hogy milyen lépéseket követve tudnak saját vállalkozást alapítani, ha a műsor versenyzőihez hasonlóan kockázati tőkebefektetést keresnek, akkor hogyan határozzák meg a cégértéküket, hogyan készüljenek fel egy eredményes pitch-re, vagy ha a banki hitelezés segítségével szeretnék fejleszteni a cégüket, mire érdemes odafigyelniük"– tette hozzá

