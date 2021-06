Mabisz: tovább nőtt a biztosítók díjbevétele az első negyedévben

Tovább nőtt a biztosítók díjbevétele az első negyedévben: 7,1 százalékkal haladta meg az előző évit, elérte az 360 milliárd forintot, a tavalyi 336 milliárd forint után – ismertette Pandurics Anett, a Mabisz elnöke online sajtótájékoztatón hétfőn.

Fontos változás az elnök szerint a tavalyi első negyedévhez képest, hogy a járványhelyzet miatt a biztosítók már kidolgoztak új, digitális megoldásokat, az ügyfelek pedig hozzászoktak az új megoldásokhoz.

Hozzátette: az eddigiek alapján 2021-ben is növekedésre számítanak a biztosítási piacon, bár az első negyedévinél kisebb mértékűre.

Az első negyedévi bővülés a korábbi évek tendenciáival ellentétben most az életbiztosítások kiemelkedő növekedésének volt köszönhető: az életbiztosítási piac több mint 10 százalékkal, míg az eddig rendszerint erősebb, nem-élet biztosítási üzletág most kevésbé, 4,9 százalékkal nőtt. Mindkettő szép növekedésnek számít – mondta az elnök.

Jó hírnek nevezte, hogy az életbiztosítások növekedése mögött csak részben van az egyszeri díjas biztosítások emelkedése, ami 7,2 százalékos, a rendszeres díjas biztosításoknál viszont 11,5 százalék volt a növekedés. Az elnök szerint ez annak köszönhető, hogy a pandémia ráirányította a figyelmet a nyugdíj- és az egészségbiztosításokra. A hagyományos életbiztosítási termékek piaca több mint 12 százalékkal bővült, és a lakossági megtakarításokon belül is emelkedni tudott az életbiztosítások súlya – sorolta.



Kitért arra, hogy a nem-élet üzletágon belül a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási piac minimálisan, 2,1 százalékkal nőtt. A vállalati vagyonbiztosítások területén azonban óriási, több mint 17 százalékos volt a bővülés, és a lakossági vagyonbiztosítások is több mint 7 százalékkal emelkedtek az első negyedévben.Az utasbiztosítások díjbevétele 66 százalékkal zuhant a járvány miatt. Megjegyezte, hogy nyárra minden társaság készül utasbiztosításokkal, a kutatások szerint Horvátország és Ausztria lesznek a legnépszerűbb úti célok. Kérdésnek nevezte még, hogy milyen lesz az idén az utazási kedv, milyen adatokat, igazolványt kérnek az egyes országok. Egyre több társaság vezet be fedezetet járvánnyal kapcsolatos károkra, érdemes ezeket összehasonlítani – javasolta.Stefkovics Ádám, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. piackutatási igazgatója elmondta, hogy kérdőíves reprezentatív kutatásuk szerint folyamatosan emelkedik a biztosítók iránti bizalom. A mutató 59,3 pont lett májusban, ami a tavaly októberi 55,8 és a 2019 májusi 51,9 ponthoz képest is jelentős növekedés. Az emberek elégedettsége is javult, minden index értéke nőtt a járvány előző, októberi hullámához képest. A fogyasztóbarát otthonbiztosítások ismertségének vizsgálata szerint 22 százalék hallott már ezekről a termékekről, az ismertség magasabb az 50 év alattiak között – tette hozzá.(MTI)