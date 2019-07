Már a bérleti szerződés megkötése előtt érdemes tisztázni, hogy van-e a lakásnak biztosítása, és az albérlőnek érdemes saját tárgyait külön biztosítania függően attól, hogy a lakás bútorozott vagy bútorozatlan – mondta a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) kommunikációs vezetője csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.

Lambert Gábor a tulajdonosoknak azt javasolja, hogy szóljanak az albérlőnek, hogy a lakásra van biztosítás, tehát ha valami történik az ingatlannal, az fedezet alatt áll. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az albérlőnek a benne lévő tárgyai is fedezett alatt állnának.

Az albérlő megteheti azt, hogy csak saját ingóságait vonja be a fedezetbe – jegyezte meg.

Kár esetén a szerződőnek, a biztosítottnak kell intézni az ügyet, a kártérítést is ő veheti fel.(MTI)